巨人は１４日、長嶋茂雄さんの生涯を振り返る展覧会「長嶋茂雄追悼展 ミスタージャイアンツ 不滅の背番号『３』」の前売券の販売を開始した。３月１８日に日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．で開催され、全国を巡回する予定となっている。

以下は同追悼展の概要

昭和・平成の時代を通じて日本のプロ野球界をけん引し続けた長嶋茂雄は、「我が巨人軍は永久に不滅です」「メークドラマ」「勝つ！勝つ！勝つ！」などの名言とともに、数々の名場面を私たちの記憶に刻みました。野球を国民的スポーツとして根付かせたその功績は、スポーツの枠を超えて多くの人々に影響を与えました。

２０２５年６月３日、８９年の生涯を閉じた長嶋。その偉大な足跡を振り返る展覧会を開催いたします。本展では、写真や映像、ゆかりの品々を通して長嶋茂雄の軌跡をたどります。また、数々の名言や各界との交流などを通じて、広く国民に愛された「ミスター」の人柄と魅力を紹介します。

■東京会場

会期：３月１８日〜３月３０日

会場：日本橋高島屋Ｓ．Ｃ． 本館８階ホール

入場時間：１０時３０分〜１９時（最終日の３月３０日は１７時３０分まで）

入場料：当日一般１，２００円ほか

詳細は日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．の特設サイトまで