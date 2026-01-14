「大田区の味を全国に」学校給食の人気メニューを販売　イトーヨーカ堂などが小学生と共同開発「たこぺったん」たこ焼きアレンジした“かき揚げ”

地域連携による新たな取り組みで、イトーヨーカ堂などが東京・大田区の小学生と共同開発した学校給食の人気メニューが立ち食いそば店で販売されます。

京急川崎駅構内の立ち食いそば店で販売が始まったのは、大田区発祥の給食メニュー「たこぺったん」を使ったそばです。

「たこぺったん」とは、たこ焼きをアレンジしたかき揚げのようなもので、2023年9月から大田区の志茂田小学校6年生の子どもたちが「大田区の味を全国に広めたい」とイトーヨーカドー大森店と商品化に向けた取り組みを進めてきました。

子どもたちは試食販売にも立ち会い、味や食感などの改良を重ねてきました。

その結果、定番商品化が実現。

そして今回、販路が拡大し、14日から「えきめんや」などで「たこぺったんそば（うどん）」として販売されます。

志茂田小学校の6年生：

「たこぺったん」という食べ物を知ってほしいですし、おいしく食べて味わってほしいです。

イトーヨーカ堂は、地域の子どもたちとの商品開発を通じて地域に根差したブランドづくりにつなげたいとしています。