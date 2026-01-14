¡Ö¸¶ÀÐ¡×¤â¤é¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¥¢¥ê¡¡Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ç¡Ø¸¶¿À¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ú1¡¿16¡Á2¡¿4¡Û
Âçºå¡¦ÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥Þ¥ê¥ó¥¿¥ï¡¼¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¿RPG¡Ö¸¶¿À¡Ê¤²¤ó¤·¤ó¡Ë¡×¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸¶¿À ¥Æ¥¤¥ï¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼ ¡Ý¶õ¤ÎÄí¤È¡¢·î¤Îµ§¤ê¡Ý¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Á2·î4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¸¶¿À¡¡¥Æ¥¤¥ï¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¡¡-¶õ¤ÎÄí¤È¡¢·î¤Îµ§¤ê-¡×¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¾ÜºÙ
´ü´ÖÃæ¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥Õ¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó2³¬¤Î¡ÖCo¡¦Lab¡ÝTOKYO¡Ý¡×¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¸¶¿À¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£Å¸Ë¾Âæ¤Ø¤ÎÆþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÆ±¥²¡¼¥àÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î´ÛÆâ6¤«½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼Âæ»æ¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¤Ë¾º¤ì¤ëÅ¸Ë¾Âæ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ´¤Æ½¸¤á¡ÖCo¡¦Lab¡ÝTOKYO¡Ý¡×¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥«¡¼¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«¡¼¥É1Ëç¤È¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥ª¥¤¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼1¸Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤ÏÂç¿Í¡Ê16ºÐ¡Á¡Ë¤¬2950±ß¡Ê°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢¾®¿Í¡Ê4ºÐ¡Á15ºÐ¡Ë¤¬2500±ß¡£
¡ÖCo¡¦Lab¡ÝTOKYO¡Ý¡×Æâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¦¥Þ¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¡×¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥º¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÁ´6¼ï¥é¥ó¥À¥à¡¢Ã±ÉÊ550±ß¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È3300±ß¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÊÁ´3¼ï¡¢³Æ1100±ß¡Ë¡¢¡Ö»°Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡ÊÁ´3¼ï¡¢³Æ1320±ß¡Ë¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
3000±ß¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÁ´14¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡¢5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼Å¸Ë¾Âæ¤Ø¾º¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¥Õ¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó1³¬Å¸Ë¾Âæ¹Ô¤¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¸¶ÀÐ100¸Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥ß¥Ë¥«¡¼¥É¡×¡ÊÁ´1¼ï¡Ë¤¬1ËçÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Å¸Ë¾Âæ¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥1³¬¡ÖClub333¡×¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸¼¨¤ä260¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£