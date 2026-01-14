フリーアナウンサーの羽鳥慎一（54）が14日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。1日に肺がんのため亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さん（享年81）を追悼した。

久米さんは、TBSアナウンサーからフリーに転身。1978年には黒柳徹子（92）とコンビで「ザ・ベストテン」の司会を務め、最高視聴率は41・9％（81年9月）と伝説の音楽番組となった。

また、「ニュースステーション」では“物言うキャスター”として報道番組の新しいスタイルを確立。日本の放送史にも大きな足跡を残した。

羽鳥アナは「これまでニュース、ニュース番組に関心がなかった層が、ニュース、ニュース番組を見ようっていうきっかけに久米さん、ニュースステーションがしてくれた」と、「ニュースステーション」に言及。

「久米さんはペンの使い方、ペンの動かし方も非常に独特で効果的で。私、残念ながらお仕事を一緒にしたことないんですけれども、テレビを通じて難しいことを難しく言わない。それで、おそらく知っているんだろうけれども知らないふりをできる。あとは自分で凄く話しているようだけれども実は人のことを凄くよく聞いていて、人の言葉を引き出すという、もうアナウンサーとして学ぶところだらけです。凄いなと」と話した。

そして、「だから本当にお会いしたかった。会って“私、どうですかねえ？”とちょっと聞いてみたかった。“君はねえ”とか言ってほしかったと思います。久米さん、お話ししたかったです」としのんでいた。