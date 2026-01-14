お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）が13日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の太田光（60）とともに出演。1月1日に肺がんにより81歳で亡くなった、フリーアナウンサー久米宏（くめ・ひろし）さんを追悼した。

田中は「最後に会ったのはいつだったかって思い出してて。偶然会ったの俺は。俺がくも膜下で倒れる2週間前ぐらいに。はっきり覚えてる」と切り出した。

「なんでかっていうと、正月明け、青山のコンビニで。TBSで仕事があったのかな？ ラジオとか。その帰りなんかにコンビニに寄ったんですよ。買い物があって。カゴに入れてたら、久米さんと2人で。『あ、どうも、あけましておめでとうございます』って。確か正月だったのよ」と状況を説明。

「それで奥さんもスラッとしてて。スタイリストさんで」と語り「久米さんが俺の買い物してるカゴを見ながら『何をお買いになってるんですか？』って。そしたら奥さんが『ダメですよ、人が買い物してるの、見ちゃダメですよ』『気になるじゃない、だって』。すげー久米さんでしょ？」と語った。

そして「別に気になってないのよ。サービスで言ってくれて」と続けた。

さらに田中は久米さんを一番憧れているとし、大学生時代には、TBSラジオでアルバイトをしていたことも明かした。

田中は21年1月、前大脳動脈解離による、くも膜下出血と脳梗塞を発症し、入院している。

今回の放送で通算1500回を迎え、ピン芸人の永野、鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんがゲスト出演。