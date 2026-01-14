７人組男性グループ「ＩＭＰ．」が１４日、都内で行われた国産コスメブランド「ＨＡＲＩＡＳ 薬用クッションファンデーション 新ＣＭ発表会」に登場した。

「ＩＭＰ．」は昨年からＣＭキャラクターを務めている。佐藤新は「引き続き、ＨＡＲＩＡＳの広告に関わることができて、本当にうれしい気持ちでいっぱい」とにっこり。新ＣＭについて「ＨＡＲＩＡＳのイメージにぴったりでスタイリッシュなＣＭに仕上がっている」と話した。

ビルの屋上で行われた撮影を振り返って、影山拓也は「冬だったので、寒さと逆光でビジュアルを保つのに必死だった。監督さんから『なるべくまばたき厳禁で』とご指導いただいたので大変だった」と裏話を明かす。「でもかっこいい仕上がりで、頑張ってよかった」と笑顔を見せた。

また、今回ＣＭ内でダンスに挑戦。鈴木大河は「ＭＶのようなダンスシーン」とアピールし「『ＣＡＲＡＭＥＬ』という楽曲のサビを踊っている。このＣＭのために振り付けを作っていただいた。顔周りを象徴するような振り付けで、色んな角度から何回も撮った。ＭＶのような見応えのあるＣＭに仕上がった」と語った。

松井奏も「自分たちの楽曲でダンスをしたものがＣＭになる、ということが憧れだった」と明かし「ひと皮むけたＩＭＰ．を見せられたのではないかと思う」と自信をのぞかせた。