NiziU¥ê¥¯¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Î¡ÈÀ©Éþ¥®¥ã¥ë¡É»ÑÏÃÂê¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÅ·ºÍ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¤ÎRIKU¡Ê¥ê¥¯¡Ë¤¬¡¢1·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶âÈ±¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNIziU¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¡×¶âÈ±À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
NiziU¤Ï1·î10Æü¡Á12Æü¤Ë3rd Album¡ØNew Emotion¡Ù¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥ê¥¯¤Ï¡ÖºÇ½ªÆü¤Ï¥®¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¤¡¡Á ¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤Ã¡×¤Èµ¤·¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥®¥ã¥ëÉ÷À©Éþ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ù¥ëÂÞ¤Ï¤Þ¤æ¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMAYUKA¡Ê¥Þ¥æ¥«¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Î¼êÊÔ¤ß¶ÒÃå¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¶âÈ±¥í¥ó¥°ºÇ¹â¡×¡ÖÀ©Éþ¥®¥ã¥ë¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÅ·ºÍ¡×¡Ö³Ø¹»¤Ë¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥â¥Æ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNIziU¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È¡Ä¡×¶âÈ±À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
¢¡¥ê¥¯¡¢¶âÈ±¥®¥ã¥ëÀ©Éþ»ÑÈäÏª
¢¡¥ê¥¯¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
