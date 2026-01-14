【ほっともっと】初の“牛もつ”メニューを販売　3種の濃厚味噌でライスが進む

持ち帰り弁当チェーンの「Hotto Motto（ほっともっと）」は、2026年1月21日（水）から「牛もつ味噌焼き」シリーズの販売を開始する。※文中価格はすべて税込

今回登場するのは、「牛もつ味噌焼き弁当」（790円）と「牛もつ味噌焼き重」（690円）の2種類。

牛もつと食感の良い野菜を、にんにくの効いた甘辛だれで絡めた商品で、熟成期間の異なる3種の味噌のコクが具材にしっかりと染み込んでいる。濃厚な味わいで、ライスが進む仕上がりになっている。また、「牛もつ味噌焼き弁当」はキャベツをたっぷり使用しており、1/2日分の野菜を摂取できるという。

〈商品概要〉

【商品】

・3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当(鍋タイプ) 790円

3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き弁当(鍋タイプ)

・3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重(丼タイプ) 690円

3種味噌の特製だれ 牛もつ味噌焼き重(丼タイプ)

【発売日】

2026年1月21日(水)

【発売店舗】

全国の「ほっともっと」2,425店舗(2025年12月末現在)

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある