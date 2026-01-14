ÌÀÆü15Æü¸á¸å¤Î¶áµ¦¤Ï±«¤äÍë±«¡¡²«º½ÈôÍè¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡20Æü°Ê¹ß¤ÏÄã²¹¡¦ÂçÀã¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü15Æü¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢½é¤áÀ²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¸á¸å¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£16Æü(¶â)¤«¤é19Æü(·î)¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüÃæ¤Ï´¨¤µ¤ÎÏÂ¤é¤°Æü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢20Æü(²Ð)º¢¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÀÆü15Æü¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÒ´¶¤ÊÊý¤ÏÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü15Æü¸á¸å¡¡¶áµ¦¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«
ÌÀÆü15Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜ³¤¤«¤éËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÅì¿Ê¤·¡¢Ìë¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶áµ¦ÃÏÊý¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì´Ö¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸á¸å¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤È¤À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢µ¢¤ê¤Î±«¤ËÈ÷¤¨¤Æ»±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Á°ÀþÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÍë¤òÈ¼¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü15Æü¤ÎÄ«¤Ï¡¢Êü¼ÍÎäµÑ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÂçºå¤Ç1¡î¡¢µþÅÔ0¡î¡¢É¹ÅÀ²¼¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤êÉ§º¬¡¢ÆàÎÉ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹1¡î¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á°ÀþÄÌ²áÁ°¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Âçºå¡¢¿À¸Í¡¢ÆàÎÉ¡¢ÏÂ²Î»³¤Ç15¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÈÃë¤Îµ¤²¹º¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
19Æüº¢¤Þ¤Ç¤ÏÃÈµ¤Í¥Àª¡¡20Æüº¢¤«¤é¶¯¤¤´¨µ¤Î®Æþ
16Æü(¶â)¤Î¶áµ¦¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤Þ¤Ç±«¤Î»Ä¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£17Æü(ÅÚ)¤«¤é19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
17Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤ÏÃÈµ¤Í¥Àª¤Ç¡¢ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï´¨¤µ¤¬ÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢18Æü(Æü)¤Ï¡¢°ì»þÅª¤ËÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤Ë´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£19Æü(·î)¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤Î»þµ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬¶áµ¦¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¥°¥Ã¤Èµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢ÃæÉô¤Ë¤âÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¨µ¤¤Î¶¯¤µ¤ä¶¯¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤ËÉý¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Âçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ºòÆü13Æü¤Ë¡ÖÄã²¹¤ÈÂçÀã¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃø¤·¤¤Äã²¹¤ä¹ßÀãÎÌ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü(²Ð)º¢¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¹ßÀãÎÌ¤¬¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤ä¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¡¢½üÀã¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü15Æü¤È16Æü¡¢17Æü¤Ï²«º½¤¬ÈôÍè
¡Ö½Õ¤Î»È¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Õ¤ËÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤²«º½¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤ÎÈôÍè¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áµ¦¤Ç¤Ï¡¢ÌÀÆü15Æü¡¢À¾É÷¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´¨ÎäÁ°ÀþÄÌ²á¸å¤Î16Æü(¶â)¤«¤é17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤äÇ»¤¤¤á¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²«º½¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¡¢·ëËì±ê¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÓÃÂ©¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ØÏ¢¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¹âÎð¼Ô¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂÅù¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢½Û´Ä´ï¼À´µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²«º½¤Î·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Æüº¢¤«¤éºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢²«º½¤ÎÈôÍèÍ½Â¬¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÇ»ÅÙ¤Î²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¸ÆµÛ´ï¤ä½Û´Ä´ï¤Ë¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢¾®»ù¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿µ½Å¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÀöÂõÊª¤äÉÛÃÄ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ ²«º½¤¬ÈôÍè¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯(ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯Åù)¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¶õµ¤¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£