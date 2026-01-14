¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¡¦ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÎÞ¤°¤à¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡Ê16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬¡¢
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª»Øº¹¤¹¡ÈTORINNER¡É´äÀ¥ÍÎ»Ö
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¡Ê¸ãºÊ½áÌò¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê±óÆ£¿åÀ±Ìò¡Ë¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥óÌò¡Ë¡¢NAZE¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¡¢TORINNER¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê¥ê¥ç¥¦Ìò¡Ë¡¢HOJIN¡Ê¥è¥ÌÌò¡Ë¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡Ê¥¢¥¤¥¯Ìò¡Ë¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¡Ê¥¤¥íÌò¡Ë¡¢ISAAC¡Ê¥Ë¥Ã¥¯Ìò¡Ë¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢MC¤Ï¡¢¸Å²ÈÀµµü¤¬Ì³¤á¤¿¡£NAZE¤Ï¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖBABYBOO¡×¡¢¥É¥é¥Þ·àÃæ²Î¡ÖTop Tier¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡NAZE¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ëÃÓÅÄ¤Ï¡¢ºÇÁ°Îó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´ÑÍ÷¤·¡¢¡Ö¡ÊÎÞ¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Á¤ç¤®¤ì·Ï¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤Ç¤¹¤·¡¢Ì´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤«¤±¾å¤²¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤ò´¶¤¸¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢NAZE¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦TORINNER¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¤é¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢´ÑÍ÷µÒ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£ÃÓÅÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¤Å¤¤â¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£