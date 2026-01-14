「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えるシリーズ。今回は「首都直下地震 火災防ぐカギ 『感震ブレーカー』」について、社会部 災害担当・内藤ミカ記者がお伝えします。

◇ ◇ ◇

今後30年以内におよそ70％の確率で発生するともいわれる首都直下地震。

先月、国が公表した最新の被害想定では東京都内で最大震度7、23区の広い範囲で震度6強を観測するとされています。

最悪の場合、死者数はおよそ1万8000人建物は、全壊、焼失あわせておよそ40万棟です

さらに、死者と建物被害いずれも7割ほどが火災によるものなんです。

――揺れではなく、火災の被害がここまで心配されるんですね？

そこで東京都が取り組んでいるもののひとつが「燃え広がらないまちづくり」、火災への対策です。

この地図で色がついている部分が「木造住宅密集地域」です。JR山手線の外側から環七通り沿いを中心に点在しています。

木密地域で火災が発生すると延焼範囲が広がりやすいだけでなく、道路が狭いため消防車などの緊急車両が通行しづらいことが予想されます。

そこで、都などは「道路を拡幅」する工事を行っています。こちらは荒川区にある道路です。もともと幅3メートルほどの狭い道路でしたが、倍の6メートルと広い道路になりました。

――こうした大規模な対策が進む一方で、私たち自身でできる対策もあるんでしょうか？

東京都の小池知事は首都直下地震への対策についてこう述べています。

東京都・小池百合子知事

「家具の転倒防止つっかえ棒を設置していただく。“感震ブレーカー”の設置なども、これまで区市町村とも連携しながらやってきました」

――「感震ブレーカー」は、聞き慣れない人が多いかもしれないがどういったもの？

そもそも、感震ブレーカーとは地震で強い揺れを感知するとブレーカーを自動的に切って電気を遮断してくれる装置です。

国や都は地震直後に発生する火災だけでなく、電気が復旧した時に電気機器や配線がショートすることでおきる「通電火災」のおそれについても注意を呼びかけていて、感震ブレーカーは有効な対策です。

――電気が復旧して良かったと思いきや火災がおきるおそれがあることも、既に有効な対策があることも知っておかないといけないですね？

これは私が住んでいる自治体に申し込んで実際に配布された感震ブレーカーです。これは、自分で簡単に装着できるものでほかにも様々なタイプがあります。

――意外と小さいんですね？

国は、感震ブレーカーの設置を推奨しています。しかし、首都圏などの設置率は現状、20％にとどまっているということです。

今回の国の被害想定によると、現状の設置率では首都直下地震の火災で26万8000棟もの建物が焼失すると推計されています。しかし、感震ブレーカーの設置率が100％となった場合では、火災による建物被害をおよそ7割減らせると想定されているんです。死者も同様に減少するとしています。

――この感震ブレーカー、入手するにはどうすればいいんでしょうか？

市区町村によっては設置にかかる費用を補助したり、装置を配布したりしていますので、住んでいる自治体に確認してみてください。

――改めていつおきるかわからない地震に備え伝えたいことを教えてください。

「小さな対策が命を守る」です。首都直下地震の被害の特徴は被災する人の数が膨大となるため国や行政の対策には限界があります。感震ブレーカーで火災リスクを軽減するこのようなちょっとした対策が自分と大切な人の命を守ることにつながりますので備えを進めてください。