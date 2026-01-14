ひとりでいるときなどに感じやすい《孤独感》。脳科学者・中野信子さんによれば、孤独感は「他者と心が通じていない」と感じることで生じるものだと言います。コロナ禍が明け、多くの人が孤独感から解放されるはずでしたが、実際には今「そばにいるのに孤独」「わかりあえない」という、新たな感情を抱えているようで…。書籍『「さみしさ」に負けないための脳科学』をもとに解説します。

さみしさからの逃避は依存症を招く

さみしさを埋めるために、過食、お酒、薬物、ギャンブル、ゲーム、買い物、セックスなどに依存してしまうこともあります。

わたしたちの脳には報酬系という回路があり、苦労をいとわず様々なことを頑張れるのは、快楽という報酬を脳が欲しがるためであると考えられています。

この快楽を受け取っているときには、様々なストレスから一時的に解放されたような感覚になります。

当然、さみしさもこのときには消え去ります。けれどもそれは一時的なもので、その快楽が減衰してくれば、またさみしさも戻ってきてしまいます。

ドーパミンによる快楽でさみしさが一時的に消えるということを覚えてしまうと、なかなか抑制は利かなくなってくるでしょう。

同じことを繰り返していくうちに、気づけば依存的になっているということも考えられます。

さみしさは、誰にでもある感情

ドーパミンによる快楽そのものが悪いわけではありません。

さみし過ぎると冷静にものごとを考えられなくなるというのは、体のどこかに激痛を感じているときと似ていて、心が痛い状態、といえるかもしれません。

その痛みを一時的に忘れるために、快楽を利用することを覚えてしまうと、それが常態化してしまい、本来はさみしさそのものを受け止めて処理することができたはずなのに、その心の靭性（じんせい・しなやかさ）を手離すことにつながってしまうのです。

さみしさは、誰にでもある感情です。

同時に、これは苦しいものだから、誰もがそのさみしさを忘れたいという気持ちを持っています。

けれどもそれを一時的に忘れようとして、目先の快楽に溺れる生活を選ぶのか、さみしさと向き合って、それさえも人生の豊かさの一側面であると考え自身の糧としていくのか、最初はほんの少しの違いなのですが、長い年月を経るあいだには大きな格差となって表れていきます。

コロナ禍が「孤独の美化」を加速させた

コロナ禍で自死者が増加したという報道がありました。

特に、若い世代や女性が増えたという点は注目すべきかもしれません。

そこに未遂も含めた著名人の自死報道が相次ぎました。「どうして?なぜこの人が?」という衝撃とともに、社会に喪失感や不安感が広まっていきました。

コロナ禍では、行動制限、在宅での就学、在宅勤務の長期化で、人との交流が希薄になっていきました。

人間関係は面倒なものでもあります。当時、避けることができるのであれば、これを奇貨として面倒な交流は減らしてしまおうと考えた人も多かったのではないでしょうか。

けれども一方で、人との交流が減ったことにより、心身に変調をきたす人が増えたという報道があったというのは興味深いことです。



孤独とは無縁だった人が、強制的に「孤独な状態」に置かれ

旭川医科大学と北海道大学の研究では、「新型コロナウイルスのパンデミックが、人々のメンタルヘルスに大きな影響を与えており、それが日本の自死率に影響している」としています。

これまで、孤独とは無縁だと思っていた人も、パンデミックにより半ば強制的に孤独な状態に置かれ、さみしさを感じることが長く続くと、これまで述べてきたような、さみしさによるネガティブ感情のスパイラルに陥ってしまったのでしょう。

人間は、ひとりでいると、「ネガティブフィードバック」をはじめてしまうものです。自分の行動を自分で振り返って、褒めたたえるよりもむしろ、厳しくチェックし、ダメ出しをしていくほうが、「安全」だということを学習させられてきたからです。

考えてもみてください。自分の行動を褒めたたえてばかりでまったく自身の行動を律することができない人がいたとしたら。

その人は、「イタイ」人とみなされてしまい、なおかつ、迷惑な人として集団から排除されてしまう可能性が高くなってしまうことは否めないでしょう。

また、気をつけなくてはならないのは、「孤独の美化」です。

「ソロ活ブーム」は面白い現象で、周囲の他者の意向を慮らなければならない重たさから解放され、ひとりの時間を楽しもうという時代の気分から生まれてきた流行です。

わたしもどちらかといえばひとりが好きな性質ですから、これがブームになっていることについては個人的には歓迎したい気持ちがあります。

本当に助けが必要な人の声を潰してしまうこと

けれども、「孤独は美しい」「孤独の価値を知るべきだ」「他人に依存して生きることは恥ずかしい」「人生最後はひとりなのだから孤独から逃げてはいけない」などといわれると、本当に誰かに頼らなければならないときに声を上げられなくなってしまいます。

孤独を楽しむことができる人があたかも優れた人であって、誰かに頼る人は劣った人であるかのようなイメージが社会的に定着してしまうことには危うさを感じてしまいます。

日本に特有の、根強く存在する、「他人に迷惑をかけてはならない」という不文律と融合して、孤独の価値を謳う精神論が、本当に助けが必要な人の声を潰してしまうことはしばしばあるのではないでしょうか。

誰かに助けを求めるより、ひっそりとひとりで死んでしまったほうがいいと、取り返しのつかない選択をする人がもしいたとしたら。

孤独の美を訴えることの功罪はもっと議論されるべきなのではないかと感じます。

