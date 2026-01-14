プロ野球・ロッテは14日、2026年チームスローガンを発表。『PLAY FREE. WIN HARD.』となりました。

2017年以来となるリーグ最下位に沈んだ昨季のロッテ。今シーズンからサブロー新監督が指揮を執ることとなり、秋季練習や秋季キャンプからも強度の高い練習が行われていました。

スローガンに込められた思いとして、選手たちがオフに「世代を問わず高い競争力を備えたチームづくりを目指し、勝負にこだわる強度の高いトレーニングを積み重ねてきました」と言及。球団理念の価値観(VALUES)の一つとしても設定されている『常に楽しむ(HAVE FUN)』に触れながら「日本一を知るサブロー監督のもと、 若手選手と共に明るく活気あるチーム作りを推進しています」とし、「2026年はサブロー監督が目指すベースボールを言語化したこのスローガンを掲げ、リーグ優勝、そして日本一を目指して突き進みます」と、スローガン制定までの思いが明かされました。

この発表にあわせ、サブロー新監督もコメント。「就任した際に野球に対しての厳しさを伝えてきました。一つのプレーへの激しさ。 そしてチーム内においても激しい競争を生み出すことで強いチームを作り上げていきたいと思っています。ただボクは厳しいだけではなく、そこには常に楽しむことが必要だと思っています。みんなで楽しみながら厳しい練習を成し遂げていく。 ゲームにおいては一つのプレーにみんなで一喜一憂する。 いいプレーが出たら、ベンチにいるみんなが立ち上がり手を叩き、喜び、悔しいプレーがあったら、みんなで心の底から悔しがる。 そんなチームにしたいと思っています」とチームづくりへの思いを明かします。

さらにファンとの結束についても呼びかけたサブロー監督。日本一となった2005年のチームを理想としながら「あの時を超える熱狂を作り上げられるように『PLAY FREE. WIN HARD.』でやっていきます」と思いを寄せました。