¡Ö¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¤É¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡©¡×¡Ö¤É¤Î°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¤¥·¥å¥é¥ó¡×¤ÇÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ë°åÎÅ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦ÎëÌÚ±Ñ²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°ËÜ¤ä¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸ÌÀ¤ÊÉÂ±¡¡¦°å»ÕÁª¤Ó¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¬¤ó¤ÎÉÂ±¡¤ÈÌ¾°å¤ÎÃµ¤·Êý¡Á¡ÖÍÌ¾ÉÂ±¡¡×¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÍê¤é¤º¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¡Ù¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¼ç¼£°å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¤¬¤ó´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢ÉÂ±¡¡¦°å»ÕÁª¤Ó¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡£ÎëÌÚ±Ñ²ð¡Ø¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¬¤ó¤ÎÉÂ±¡¤ÈÌ¾°å¤ÎÃµ¤·Êý¡Á¡ÖÍÌ¾ÉÂ±¡¡×¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÍê¤é¤º¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¡Ù
´µ¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼
¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À»Ï©²Ã¹ñºÝÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦´Ç¸î³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÃæ»³ÏÂ¹°ÀèÀ¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö1¡Ë¡£
¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤ä°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÆþ¼ê¡¦Íý²ò¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢¼£ÎÅË¡¤ÎÁªÂò¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö·ò¹¯¤ò·è¤á¤ëÎÏ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¡¢´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ÎÉ¬»à¤µ¤äÉÔ°Â¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤¬¡¢¿§¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤·¤«¤é¤óÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¸½¼Â¡£ÂÐ¹³ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Íî¤È¤··ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤ò´µ¼Ô¤ä²ÈÂ²Â¦¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡×¤ÎÀºÅÙ¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¶È³¦¿Í¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¤Ç¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤¬¤ó°åÎÅ¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤È¡¢¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤ÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯ÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¥ÏÇÅª¤À¤¬¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¡Ö¹â³Û¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¼Á¤Ï¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¤´Ö¤Î°ìÈÌ¸¶Â§¤Ç¤¹¡£µÕ¤ÎÉ½¸½¤À¤È¡¢¡Ö°Â¤«¤í¤¦°¤«¤í¤¦¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼ù¾õºÙË¦¤äNKºÙË¦¡¢³èÀ²½¥ê¥ó¥Ñµå¡¢¸÷ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ê¤É¤òëð¤Ã¤¿ÌÈ±ÖÎÅË¡¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬Åµ·¿Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÉÂ±¡¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ëÉ¸½à¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¼«Í³¿ÇÎÅ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¿ÇÎÅÃæ¿´¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹¹ðÀëÅÁ¤âÇ®¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÀëÅÁ¤Î»ÅÊý¤â¤«¤Ê¤êÍ¶°úÀ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤ËÍê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢¼Â¤Ï·ë¹½¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë·èÄê¸¢¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¤È¤ä¤«¤¯¸À¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤Îµ»ö¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯Á°¤Ë¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¥«¥é¥¯¥ê¡×¤ò¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¥«¥é¥¯¥ê¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÉ¸½à¼£ÎÅ¤¬Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±¡×¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼£ÎÅÈñ¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÈñÍÑ¤Î3³ä¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°ìÄê³Û°Ê¾å¤ÏÀÄÅ·°æ¤ÇÊÝ¸±¼Ô¡Ê¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¡Ë¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¹â³Û¤ÊÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â²Á¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¬¤óÎÎ°è¤Ç³«È¯¤¬À¹¤ó¤ÊÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤äÊ¬»ÒÉ¸ÅªÌô¤Ê¤É¡¢ÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÇ¯´Ö¤ÎÌôºÞÈñ¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹³¤¬¤óºÞ¤Ï¥¶¥é¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÀéËü±ßÃ±°Ì¤ÎÌôºÞ¤â¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸±¤¬¸ú¤¯¼£ÎÅÌô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢10Ç¯¶á¤¯¤«¤±¤Æ¡¢Í¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¼£¸³¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ½é¤á¤Æ¹ñ¤«¤é¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ê¿Í¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë·î³Û¿ôËü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅ¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¾ºäµí¤ÎÄ¶¹âµé¥¹¥Æ¡¼¥¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹²Á³Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©
¼¡¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Ç¡ÖÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤á¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼£¸³¤Ç¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢¹ñ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»ÈÍÑÌÜÅª¤ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬¡ÖÀ¸³è²þÁ±¡×¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É¡ÊAGA¡Ë¤äËÖµ¯ÉÔÁ´¡ÊED¡Ë¤Î¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¤¬¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¡ÈÀ¸³è²þÁ±¡ÉÌô¤Ï°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤·¤«½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊÝ¸±¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³¤³°¤Î¼£¸³¤Ç¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬²Ê³ØÅª¤Ë³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤¾µÇ§¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î¤¬¤ó¤ä¡¢Æ±¤¸¤¬¤ó¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬¼£¸³¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¡¢¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤ÆÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¬¤ó¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÂçÈ¾¤Î¡ÖÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤ÎÌô¤Î¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬¼£¸³¤Ç²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ï¤µ¤â²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Í³¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊµíÆù¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡Ö³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¼£ÎÅ¤ò¡¢¹â³Û¤Ê²Á³Ê¤Ç´µ¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°åÎÅÎÑÍý¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍË¾¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼£¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ï¸¶Â§¤Ê¤·¤Ç¡Ë¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤È°ÂÁ´À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
²ø¤·¤²¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¸«Ê¬¤±Êý
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¡¢¡Ö²ø¤·¤²¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¡×¤ò¤É¤¦¸«Ê¬¤±¤ë¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¿·¤Î¡ß¡ß¼£ÎÅ¡×¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¡ß¡ß¡×¡Ö¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ»È¤¤¤ÎÀëÅÁÊ¸¶ç¤ò¸«¤¿¤é¡¢Â¨¡È²ø¤·¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤¿¡¿½Ì¾®¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ÉÎã¤ò¡¢Before¡ÊÅêÍ¿Á°¡Ë¡¿After¡ÊÅêÍ¿¸å¡Ë¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ë¡È²ø¤·¤¤¡É¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¤ÆÀëÅÁ¤¹¤ë¤Î¤ÏË¡Îá°ãÈ¿¤Ç¤¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤â¡Ö²Ê³ØÅª¤Ë¸ú²Ì¤¬Î©¾Ú¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµºÜ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤É¤³¤Ç³Ø²ñÈ¯É½¤·¤¿¤È¤«¡¢¤É¤³¤É¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤É¤³¤É¤³¤Î°Î¤¤ÀèÀ¸¤â¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÅêÍ¿¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤â¤¦¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊÝ¸±¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ë¡Ö°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ë¡Ö²Ê³ØÅª¤Ë¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬Âç¸¶Â§¡¢¤È¿´ÆÀ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÎà¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© 1%¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿Ç»½Ì±Õ¤òËèÆü°û¤ßÂ³¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÅË¡¤ò3¥ö·îÂ³¤±¤¿¤é¡¢A¤µ¤ó¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÅË¡¤Ï¤¬¤ó¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÅË¡¤¬¡Ö¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦·²¤È¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥×¥é¥»¥Ü·²¤Ç¡¢¡Ö¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¡ÊRCT¡Ë¡×¡Ê´µ¼Ô¤òÌµºî°Ù¤Ë¡ã¡á¤¯¤¸°ú¤¤Ç¡ä2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¡¢°ìÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤ò¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¼£ÎÅÌô¡ã¤â¤·¤¯¤Ïµ¶Ìô¡ä¤òÅêÍ¿¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤òÈæ¤Ù¤ë»î¸³¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¾·²¤ËÅý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼£¸³¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿½½²¯±ß¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ó¤ÊÂç¶â¤òÅê¤¸¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¡×¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢É¸½à¼£ÎÅ¤Î¼êÎ©¤Æ¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¡¢¸µ¡¹¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¿¿¤ÃÅö¤Ê´ËÏÂ¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´üÂÔÃÍ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄË¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿É¤¤¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë´ËÏÂ¥±¥¢¤Ï¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢À¸Â¸´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡ÈÊÝ¸±¤Î¸ú¤¯¼£ÎÅ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì±´ÖÎÅË¡¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¡©
¹â³Û¤Ê¼«Í³¿ÇÎÅ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ±´ÖÎÅË¡¡×¤â¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿©»öÎÅË¡¤Ï¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ê¤êº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢½ñÅ¹¤Î°åÎÅ¡¿·ò¹¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¡ö¡ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¡×¡Ö¡ö¡ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ë¡ß¡ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢ÀÎ¤âº£¤â¤è¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÊì¤â¤³¤ÎÎà¤ÎËÜ¤Ï¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤È¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Î½ñÃª¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¶ÌÀÐº®¸ò¡×¤Ç¡¢¡Ö¶Ì¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÀÐ¡×¡¢¤·¤«¤â»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤à¤·¤íÍ³²¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ëÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤ÎÇÉ¼ê¤ÊÀëÅÁÊ¸¶ç¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ
¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜ²°¤µ¤ó¤Î°åÎÅ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î½ñÃª¤ò¥Ñ¡¼¤Ã¤ÈÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ë¾¡¤Ä¥ì¥·¥Ô¡×¡Ö¥¬¥ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¹¡¼¥×¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ë¾¡¤Ä¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¬¤ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿©»öÎÅË¡·Ï¤ÎËÜ¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Î¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¤ä¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°å³ØÇî»Î¡×¤¬ÅöÁ³Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ë´Ø¤ï¤ë½ñÀÒ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÀèÀ¸¤Ï¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ëÃø¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸À¤¦¤È¡¢2¡Á3³äÄøÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö°å³ØÇî»Î¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢»×¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ñÀÒ¤ä½µ´©»ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢²Ê³ØÅª¤ËÂÅÅö¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤íÇÉ¼ê¤ËÀëÅÁ¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥¦¥§¥Ö¤è¤ê¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°Ê²¼¤Î¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¹ØÆþ¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¸ÌÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¬¤ó¤¬¾Ã¤¨¤ë¡×¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ì¯¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ãø¼Ô¤Î¡È¸¢°Ò¡É¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÆÃÄê¤Î¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¤À¤±¤ò¡¢¤³¤È¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë
°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤è¤ê¸·³Ê¤ÊÎ×¾²»î¸³¤ò¤·¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¡¢½èÊýÌô¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤É¤³¤í¤«Ì¾Á°¤¹¤é¹¹ðÀëÅÁ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÌô»öË¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤Æñ¤¯¤Æ¤â¡¢¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤Ï¡¢½ñÀÒ¡¦»¨»ï¡¦¿·Ê¹¤Ê¤É¤Î»æÇÞÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÇÉ¼ê¤Ë¹¹ðÀëÅÁ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤ò²¼¤²¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ÌµÍý¤»¤º»î¤»¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥À¥á¤â¤È¡×¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä»î¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢Ì±´ÖÎÅË¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁêÊä¡ÊÊä´°¡Ë¡¦ÂåÂØÎÅË¡¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ïª¼£ÎÅ¡¢¥Û¥á¥ª¥Ñ¥·¡¼¡¢¥¢¡¼¥æ¥ë¥ô¥§¡¼¥À¡¢¥è¥¬¡¢µ¤¸ù¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÂåÂØÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê¤ÎÍÌµ¡Ë¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊeJIM¡Ê¥¤¡¼¥¸¥à¡§¡ÖÅý¹ç°åÎÅ¡×¾ðÊóÈ¯¿®¥µ¥¤¥È¡Ë
¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È±¿Æ°¤Î¸ú²Ì
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Î¡È´õË¾¡É¤ò¤¯¤¸¤¯¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¤é¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è²þÁ±¼êË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¡Ö±¿Æ°¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Æý¤¬¤ó¤Ç¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆý´â¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2023Ç¯ÈÇ¡×¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡ö2¡Ë¡£
Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ËÈîËþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢Æý¤¬¤óºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤¿Êó¹ð¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸¦µæ¤ÇÈîËþ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÆý¤¬¤óºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ1.1¡Á1.3ÇÜ¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈîËþ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤Î¥¢¥í¥Þ¥¿¡¼¥¼ÁË³²Ìô¤ä¹³¤¬¤óÌô¼£ÎÅ¤Î¸ú²Ì¤¬Îô¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤óºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ÈÆý¤¬¤ó»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤Ü³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆý¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼è¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤êÈîËþ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯´«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÈîËþ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂÎ½Å¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö±¿Æ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡ö2¡Ë¡£
Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¤Î±¿Æ°¤È¤½¤Î¸å¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢¤¢¤ë°ìÄê°Ê¾å¤Î±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¤ª¤è¤½40%Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤ª¤è¤½25%¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¤ª¤è¤½35%Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Æ°¤Ë¤è¤êºÆÈ¯¥ê¥¹¥¯¤ä»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢ÈîËþ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÈ¯¤ä»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¿ô½½%¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¸ú¤¯¹³¤¬¤óºÞ¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¸ú²Ì¤ò¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤¤Ê¤ëÊ¡²»¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ³¦¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¡Ö±¿Æ°¼ðáç³Ø¡×¤È¤¤¤¦³ØºÝÅª¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¬¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¡¹¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â±¿Æ°¤â¡¢¡Ö°åÎÅ¹Ô°Ù¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¼ç¼£°å¤Ï¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤â²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¿Æ°½¬´·¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤â¤à¤·¤í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ö1 ¡Ö¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¡Ê¤¬¤ó¤ò³Ø¤Ö¡Ë
https://www.ganclass.jp/sites/default/files/2024-08/MED46O001B_health-literacy.pdf
¡ö2 ¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆý¤¬¤ó¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2023Ç¯ÈÇ¡×¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÆý´â³Ø²ñ¡Ë
https://jbcs.xsrv.jp/guideline/p2023/
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¬¤ó¤ÎÉÂ±¡¤ÈÌ¾°å¤ÎÃµ¤·Êý¡Á¡ÖÍÌ¾ÉÂ±¡¡×¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ËÍê¤é¤º¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£