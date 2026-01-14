50代になって、「何かを変えたいけど、何から始めればいいかわからない」「やりたいことはあるけど、自信がない」…こうした悩みを抱えている人はいませんか？ インスタグラマーのしょ〜こさんは、「誰だって、いくつになったって、新しい世界を見に行くべき」と語り、50代になってから二拠点生活や海外へのひとり旅を始めるなど、さまざまな「実験」を行っています。そこで今回は、そんなしょ〜こさんの著書『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』から抜粋し、お届けします。

がらんとした部屋で

少しずつモノが減り、がらんとしていく京都の団地の部屋。スッキリする一方で、ベランダから見える見慣れた山々や青空を眺めると、胸がきゅっと締めつけられます。「ここからのこの眺めが好きだったんだよなぁ」。古い団地だけど、７階の明るい窓辺には、いつも光と風と空がそばにありました。私は部屋そのものというより、そういった伸びやかな環境を含めたすべてが大好きだったのです。

名残惜しさが足を引っ張ったのか、最後の大物であるテーブルやベッドを手放す段階になって、急に足が重くなりました。「なんだか面倒くさいなぁ」と、ずるずると予定を先延ばしにしている自分に気づいたのです。

いやいや、家をなくすためには先に進まなきゃ！ でも待てよ。退出となったら手続きがたくさんあるな。そんなことやりたくなーい！

私の中では、「面倒くさい」と「名残惜しい」が二重奏を奏でていました。

そんなときに訪れたアメリカのサンディエゴで印象的な出来事がありました。一緒に食事をした知人に「海外で何か新しいことしてる？」と聞かれたとき、何も言えずに口ごもってしまったのです。

毎月いろんな国を訪れているけれど、ただカフェやスーパーに行ったり、電車に乗るぐらい。「それって日本でもやっていることだよね」と言われて、気づきました。確かに言葉やシステムが違ってもすぐに慣れるし、新しい体験とは言い難い。知らない国を訪れるっていうだけでチャレンジしたつもりになっていたけど、実は安全地帯から出ていなかった……!?

振り返ってみれば「ここぞ私の居場所」と思える国や街も見つからず、日本に帰るたびにホッとする、の繰り返し。お金と時間をかけたけれど、「これからの新しい道」は何も見つけられていないことに気づいて、ショックを受けました。

私は一体何をやっているんだろう？

これからも同じように旅に出ても、何も見つけられない気がしました。

そこでパタリと足が止まってしまったのです。

遠回りして見つけたもの？

落ち込みながらも、じっとしていられずにいろいろな人に会いにいきました。私より広い視野の人に聞いてもらうことで、自分が気づいていない視点をもらえるかも？ と思ったのです。その中で心に刺さったのは、ある人のこんな言葉です。

「しょ〜こさんは旅にも居心地の良さを求めているよね」

……あ！ 確かにそうです。節約して安宿に泊まるよりも、お金を出しても好みのエアビーを探します。それは好きな空間で過ごす時間を大切にしたいから。滞在先で居心地のいいカフェを巡るのも同じ。つまり「どこにいても気分良く過ごしたい」という無意識のあらわれでした。新しいことに出合う自由な旅だと思っていたのに、実は「心地よさを確保する旅」になっていた。そこに冒険はありませんでした。

さらに言われたのがこの言葉。

「でも、もしかしてそれがしょ〜こさんの追求すべきものかもしれないよ？」

ここで点と線がつながりました。私が体験したかったことは、未知の体験というよりも、「どこにいても自分らしく、心地よく過ごせる環境を自分でつくること」だったのかもしれない。ぽろりと目からウロコが落ちる音がしました。

たくさんのお金と時間をかけて地球のあちこちを移動し探していたものは、じつは自分自身の足元にありました。

だけど、元の場所に留まっていたら気づけなかった。

大事にしていたものをギリギリまで手放す挑戦をして、価値観を見直し、遠回りして、外から自分を眺めたからこそ理解できたのです。

チャレンジし、迷い、立ち止まり……そのすべてが必要なプロセスでした。

思えば、これは家の片づけと同じでした。いったんゼロにして、不要なものを手放し、改めて大事なものを置き直す。それをもっと大きな規模でやっていただけだったのです。

50代からでも“実験”するのは遅くない

私は「拠点をなくすこと」が自由になる方法だと思っていました。

でも、違いました。

どこにいても、「自分にとっての居心地の良さ」を選び取れる──その選択肢の豊かさこそが、自由だと捉えています。

そんな今だからこそ思います。

50代からでも“実験”するのは遅くない。

ムダなことは何ひとつないから、やりたいと思ったことは、どんどんやろう。

たとえ失敗した！ と思っても大丈夫。

いつでも選びなおせるし、そのおかげで気づけることがあるのですから。

私の実験もまだまだ続きます。

今からでも拡張ボタンは押せる

私が月イチで海外に行っていた理由。

それは、「人生いつどうなるかわからない。だから行きたいときに行く」と思ったから。行くか行かないかの選択肢が目の前にあるのなら、今は何をおいてもそれを優先しよう──。その根底にはいつも“自由でありたい”という願いや、“この年でも新しい自分を発見したい”という好奇心がありました。



たまに相談されるのが、「行きたいけど行けない」という悩みです。

もちろん、物理的に難しいこともあるので無理に行くことはない。でも実際には「行けない」と思い込んでいるだけのパターンも多いのかもしれません。

たとえば「家族を置いていくなんて、母親としてどうなの？」とか「好きなことにお金を使うのは気が引ける」などとモヤモヤする場合。でも結局のところ「行かない選択」をしてモヤモヤしているのは、自分自身なんですよね。やろうと思えば方法はいろいろと考えられる。最初からあきらめていてはもったいないと思うのです。

世間では「50代といえば、そろそろ老い支度を」というのが一般的な感覚かもしれません。メディアを見ていても「年齢とともに暮らしを小さくする」という暮らし方が推奨されていて、どうにも違和感がありました。

私は「いやいや、縮小ボタンを押すのはもっと先でもいいよね。なんなら今から拡張ボタンも押せますよ？」なんて感じていました。

私にとって世界を巡るとは……

二拠点生活も海外への旅も、そんな偏った価値観への反発心があったのかもしれません。

実際に海外に出てみると、まさに「生き方はひとつじゃない」と実感します。

ニューヨークに移住して家まで買った日本人夫婦。中国から移住してシドニーでUberのドライバーをする男性。ジョージアで仲間と会社を立ち上げ、事業を展開している日本人。みんなそれぞれの形で“今”を生きていて、「生まれた土地で死ぬまで暮らす」という以外の選択肢があることを教えてくれました。

「日本で二拠点生活するよりも、日本と海外の二拠点もアリかも！」

そんな想像をすると、ワクワクしました。なるべくホテルよりもエアビーを選んだのも、実際に「住んでみた感覚」を得たかったから。けれど、20カ国近く巡ってみても「ここに住んでみたい！」とすぐに実行に移したくなる国は、今のところ見つかっていません。

当然だけど、どの国も長所も短所もそれぞれある。一年中気候が穏やかだけど物価が高い。自然が豊かで暮らしやすいけど文化的魅力が少ない。街と自然がほどよく文化も豊かだけど冬が長くて厳しいなど、一長一短です。

そう考えると、日本も短所はあるけれど、安全性や食べ物のおいしさ、清潔さでは群を抜いています。

私にとって世界を巡るとは、つまり地球規模で自分の価値観と照らし合わせていく「答え合わせ」のような作業でした。

