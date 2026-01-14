仕事に家事に、一年中忙しく働いたごほうびに、ちょっと贅沢なギフトを自分に贈ってみませんか。心が高揚するメイクにスキンケア、髪とボディを潤いで満たすボディケア……。麗しい香りで包んでくれるご自愛美容は、新年も頑張ろうというモチベーションになるはずです（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

【Hair Care】

サロン帰りのツヤ髪に仕上げる

【補修成分を髪内部に留め強く傷みにくい髪に】

１：エクラリティ CXグロウ トリートメント 235g ￥4,400／アリミノ（美容室専売品）

先進の独自技術で髪表面を隙間なく保護し、内部は土台を強化。カラーやパーマでも傷みにくく、ハリとツヤのある髪に。

【1品で完結する、泡立たないトリートメントシャンプー】

２：AQ リペア エッセンスシャンプー 800g￥11,000／コスメデコルテ

クレイや植物系洗浄成分で皮脂と汚れをすっきり落としながら、頭皮は潤し、傷んだ髪内部やキューティクルを補修。毛先までしなやかに。

【年齢が気になる髪を美容液で優しく洗うよう】

３：メゾフォルテヘアバス S 335mL ￥6,050／Amatora（美容室専売品）

ヘマチン、フルボ酸、シロキクラゲなど厳選された成分で洗うたび髪が強くなり、ハリ、コシ、ツヤも。頭皮は軽やか、髪はまとまりやすく。

【Beauty Gear】

ハイテク美容家電で手軽に美をアップデート

【超低温×コラーゲン×赤外線の軽量ドライヤー】

１：MAGAMI ￥28,600／ヘイゼルトンプソン

60℃の低温と赤外線技術で、至近距離から髪と頭皮をダメージレスに速乾。さらにコラーゲン、マイナスイオン、電子を放出し髪はなめらか、肌に当てれば温感ケア。

【毎日、歯磨きタイムに頬を内側からリフト】

２：オーラルリフト ￥33,000／ヤーマン

高速音波振動で磨く電動歯ブラシのヘッドの背面に、EMS電極を搭載。口の中から頬筋と笑筋を刺激する新発想の美顔器。朝晩、歯を磨きながら自動的に頬の筋トレを。

【高浸透ナノイーで乾かすたびに潤いアップ】

３：ナノケアEH-NAOK ￥38,610（編集部調べ）／パナソニック

潤い効果のある高浸透ナノイーが髪内部にも水分を届け、ミネラルとマイナスイオンでしっとりまとまる。白髪染めの退色も防ぎ、ツヤ髪仕上げ。

※記事内の商品価格はすべて税込です