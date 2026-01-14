現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で時代考証を担当している駿河台大学教授・黒田基樹先生は、「秀吉も一代で天下人に成り上がるほど有能な人物であったとみなされるが、それを支えた秀長も、相当に有能な人物であったことが認識される」と語り、その政治手腕に注目しています。そこで今回は、黒田先生の著書『秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治』から抜粋し、再編集してお届けします。

秀長についての研究は十分におこなわれてこなかった

羽柴（豊臣）秀長（1540〜91）は、羽柴（豊臣）秀吉（1537〜98）の唯一の実弟にあたる。そして秀吉の「名代」（代行者）を務め、秀吉のよき「補佐役」として知られている。しかし秀長が具体的にどのような動向をみせていたのかについては、多くの方々はあまり知らないのではないだろうか。「補佐役」と表現されてはいるものの、具体的にどのような動向からそのように表現できるのか、十分には認識されていないように思われる。

しかし、それもそのはずである。なぜなら秀長についての本格的な研究は、これまで十分におこなわれてきていないからである。そのため秀長の具体的な動向や、「補佐役」とされる内容が不明瞭なのは、当然のことなのである。

そうしたなか、2026年ＮＨＫ大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送と、主人公が秀長となることが公表された。私は同ドラマで時代考証を担当することになった。それをうけて秀長に関する史料を可能な限り蒐集し、その動向を明らかにする検討に取り組みはじめた。その結果、ようやく秀長の生涯の全容と、その動向が具体的に明らかになったのである。

その生涯の概略を記してみよう。

秀長が当時の史料にみられるのは天正元年から

秀長は、天文9年（1540）の生まれで、尾張愛知郡中中村のもと上層百姓の妙雲院殿（弥右衛門・筑阿弥）と天瑞院殿（のち大政所）の次男として生まれたと推定され、兄秀吉より3歳年少にあたる。同23年頃に元服したと推定され、その時には兄秀吉は他国に奉公に出ていたため、百姓家を相続したとみられる。

その後、秀吉が尾張織田信長の家臣になったことをうけて、秀長も信長の家臣になり、御馬廻衆に所属したとみられる。苗字は秀吉と同じく木下を称し、信長から偏諱（実名の一字）を与えられて、「木下小一郎長秀」を名乗った。

秀長が当時の史料にみられるのは、天正元年（1573）からで、その時には秀吉の与力として存在した。同3年から、秀吉と同じく羽柴苗字を称し、「羽柴小一郎長秀」を名乗った。

以後は秀吉の与力に専属するようになったとみられる。同5年からの秀吉による中国地方経略においては、秀吉が率いる本軍とは別に編成された軍勢の大将を務め、羽柴家一門衆の筆頭として、秀吉の代行者の役割を果たすようになる。同8年に但馬の攻略を果たすと、但馬四郡を領国として与えられ、竹田城（朝来市）を本拠にした。同10年の本能寺の変後、惟任（明智）光秀領国の丹波を攻略し、戦後に丹波福知山領を領国に加えた。

大和・紀伊の制圧を進めた

その後、秀吉は織田政権での主導権争いを展開し、天正11年3月に長秀は秀吉から受領名（朝廷の地方官に因む通称）美濃守を与えられ、以後は「羽柴美濃守長秀」を名乗り、同年4月の賤ヶ岳合戦後に播磨三郡・但馬一国を領国（14万石ほどか）とし、播磨姫路城（姫路市）を本拠にした。この時期から安芸毛利家への取次を務めた。同12年の小牧・長久手合戦では、秀吉本軍とは別編成軍の大将を務め、伊勢・美濃・尾張に転戦している。

その間の8月頃に、秀吉から偏諱を与えられて、実名を「秀長」に改名している。戦後は織田信雄への取次を務め、同13年2月に信雄を秀吉に出仕させることに成功している。



天正13年4月に、秀吉の紀伊攻めをうけて、紀伊・和泉約28万石に転封され、紀伊和歌山城（和歌山市）を本拠にし、6月から8月にかけて四国攻めの総大将を務め、土佐長宗我部元親を従属させ、以後はそれへの「指南」を務めた。

同年閏8月に、大和を領国として与えられ、領知高は約73万石になり、大和郡山城（大和郡山市）に本拠を移した。また伊賀筒井定次を与力に付属された。10月に従三位・参議・近衛中将に叙位任官され、公卿の身分になった。また旧織田勢力の遠江徳川家康、九州の豊後大友家・薩摩島津家への取次を務め、その従属をすすめた。

天正14年に大友義統（のち吉統）・徳川家康が秀吉に従属すると、以後はそれへの「指南」を務めた。また同年から同17年にかけて、紀伊熊野地域の制圧をすすめ、紀伊を領国大名の統治下に完全に編成した。大和についても同15年に大和南部を制圧し、同じく領国大名の統治下に完全に編成した。そうして中世前期以来の強大な寺社権門が存在した大和・紀伊の政権への完全な編成を遂げた。

深刻な闘病生活を送るようになり……

天正15年2月から7月にかけて九州攻めをおこない、先陣の総大将、次いで別編成軍の日向侵攻軍の総大将を務め、島津家を従属させ、以後は同家への「指南」を務めた。戦後には従二位・権大納言に昇進され、同16年3月に、翌月の後陽成天皇の聚楽第行幸に先立って、「清華衆」の家格に列せられている。

しかし同17年11月から深刻な闘病生活を送るようになった。同年12月には伊賀を領国に加えられて、領知高は約83万石におよび、また位階も正二位に昇進され、政権主宰者の秀吉に次ぐ地位を確立されている。

しかし病態は、快復と再発を繰り返し、ついに同19年1月22日、郡山城で死去した。52歳であった。家督と領知は、養嗣子の秀保（姉婿三好常閑の三男、秀次の弟）に継承された。

※本稿は、『秀吉を天下人にした男 羽柴秀長 大大名との外交と領国統治』（講談社）の一部を再編集したものです。