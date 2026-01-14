司会者やキャスター、俳優などさまざまな分野で活躍する、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也さん。今回は、上田さんが40代の10年を振り返った初の書き下ろしエッセイ『経験 この10年くらいのこと』から一部を抜粋し、上田さんが赤裸々に綴った知られざるエピソードをお届けします。

【写真】上田晋也さん「芸能人がこれだけ写真週刊誌に戦々恐々としている中、私くらいではないだろうか。写真週刊誌に載りたい、と思う芸能人は」

* * * * * * *

写真〜週刊誌に物申す〜

ここ数年、芸能人のスキャンダルについて、世間はかなりうるさくなった。芸能人は皆、写真週刊誌などに載ることに、かなりナーバスになっている。かく言う私も、数年前、写真週刊誌に……。

ある日、次長課長の河本、チュートリアルの徳井、浜ロンの後輩芸人３人と私、そして女の子たち４人とでお食事会をした。３時間ほどいろんな話で盛り上がり、皆ほろ酔い加減でお開きということになった。

それぞれ家の方向が同じ女の子を送って帰ろうということになり、私と一人の女の子、浜ロンと一人の女の子、そして河本と徳井と女の子二人が、タクシーに分乗して帰路についた。

タクシーに乗っておよそ３分後、知らない番号から携帯に電話がかかってきた。いつもなら知らない番号からの電話に出ることはないのだが、その時は虫の知らせ、それも熱帯の昆虫ばりに大きな虫の知らせだったのだろう、その電話に出ることにした。

「もしもし？」

「あっ、もしもし、上田さんの携帯でしょうか？」

「はい、そうですけど」

「突然申し訳ございません。先ほど、ご利用いただいた店の店長なんですが」

「あっ、どうもご馳走様でした」

「すいません、余計なお世話かとは思ったのですが、今、上田さんたちがタクシーで出られた直後に、車が追いかけていったように見えましたので、ひょっとしたら写真週刊誌の車ではないかと思いまして」

「えっ、本当ですか？」

「あくまでも可能性ですが……」

「あー、そうですか、わざわざご丁寧に申し訳ございません」

「ご予約いただいた時に、携帯の番号をお伺いしておりましたので、失礼かとは思ったのですが、かけさせていただきました」

「いえいえ、とんでもないです。お気遣いいただきまして、ありがとうございました」

もちろん私は、女の子を家まで送り届け、そのまま真っすぐ帰るつもりだったが、電話をくれた店長さんに、何度もこうべを垂れながら、心からの感謝の言葉を発していたので、多少の下心があったのかもしれない。そして電話を切るや否や、後方を振り返り、怪しい車の存在を確認しようとしたが、それらしき車どころか、車など一台も走ってはいなかった。１００メートルほど走るごとに後ろを振り返ったが、やはり後を追いかけてくる車などいない。もしや、と思い、河本に電話をかけてみた。

写真週刊誌の車

「あー、河本？」

「あー、はいはい、もしもしー」

向こうの車内では、引き続き盛り上がっているようで、キャッキャッという笑い声が聞こえてくる。

「今な、さっきのお店の店長さんから電話かかってきてな、ひょっとしたら写真週刊誌じゃないかって車が後をつけていったって言うんだよ。お前のほう、後ろから変な車来てないか？」

「あー、一台ワンボックスカーが来てますねー」

「そうか、じゃあまったく意味ないところで、一回左折してみ！」



『経験 この10年くらいのこと』（著：上田晋也／ポプラ社）

「わかりました。―─すいません運転手さん、そこ左折していただけますか。……あっ、上田さん、後ろの車も左折しました」

「そうか、じゃあもう一回すぐ左折してみ！」

「わかりました。―─運転手さんすいません、そこまた左折していただけますか。……あー、やっぱりついてきますね」

「それ写真週刊誌だわ！ もう一軒店とか行かず、そのまま女の子をちゃんと送り届けたら、真っすぐ帰れよ！」

「了解しました！ すいません、ありがとうございます！」

ふー、なんとか事なきを得た、と安堵し、私も女の子を送り、そのまま家に帰り、一杯だけ祝杯をあげて、勝者の心地でスヤスヤと眠りについた。

次の日、一応確認しておこうと思い、河本に電話をし、あの後どうなったか聞くと、確かに車はずっと追いかけてきたが、そのまま女の子たちを送り、自分たちも家に真っすぐ帰ったので、なんの問題もなかった、とのことだった。私は、昨日のお店があるであろう方角を向き、再び感謝の祈りを捧げ、快哉（かいさい）を叫んだ。

ところが！ それから約１週間後、なんと写真週刊誌にその件が載ってしまったのだ！

掲載された写真

タイトルは「チュートリアル徳井、＊＊を裏切り合コン三昧！」というようなものであった。

その当時、お笑い界のモテ男ともてはやされていた徳井が、付き合っていると噂されていた女性の＊＊さんを裏切って夜な夜な合コンをしている、というような内容で書かれていた。徳井本人に聞いたところによると、本当はその女性とは付き合っているわけではないらしく、もちろん合コン三昧などという事実もなかったのだが……。

記事の内容はともかくとして、問題は写真のほうであった。

写真週刊誌に掲載された写真は、食事会を開いた店の前で、徳井と河本がタクシーのドアを押さえ、女子二人をエスコートし、続いて乗り込もうとしているところだったのだが、その後方に私と浜ロンと、もう二人の女の子も写っていた。

もちろん、二人の女の子には黒い目線（目隠し線）が入れられていたのだが、なんと私と浜ロンの顔にも黒い目線が入れられていたのである。つまり、関係のない一般の人と思われ、隠されたのである。

私は思った。頼むから載せてくれ、と。そして、私にはどれだけ華がないんだ─―と。

次回はどうか……

これはあくまで想像だが、雑誌制作の過程で、表紙の見出しはコレでいこうとか、今週の巻頭グラビアはアレでいこうとか、編集会議的なものがあるはずだ。そして、「チュートリアル徳井、＊＊を裏切り合コン三昧！」の記事は何ページ目にもってきて、こういう内容にしよう、というような話し合いが絶対あったはずなのだ。

その際、おそらく何十枚も撮ったであろう写真の中からどれを採用するか、複数の人間で吟味し、決定したはずなのだ。何十枚の写真を、複数の人間でよくよく見ても誰一人私に気付かない……。

この存在感のなさ。限りなく透明に近い上田。『ウォーリーをさがせ！』より、『上田をさがせ！』という本でも出版したほうが、難易度も高くて長時間楽しめるんじゃないだろうか？

その日、徳井と河本から電話がかかってきた。口々に「上田さんは汚い」と。「なんらかの圧力をかけて、自分の顔に目線入れてもらったでしょう」と。

目線を入れさせる力など私にあるはずもないし、そもそも目線を入れさせる力って何？ もしそんな力があるんなら、記事を掲載させない、もしくは自分が写ってない写真にしてくれ、という方向にもっていくんじゃないだろうか？

むしろ、一番力がないからこそ、顔さえ載せてもらえないし、記事本文でも一切触れてもらえないのだ。

徳井と河本に責められている間、自分の肛門を目一杯開いている状態を全世界に配信されるくらい恥ずかしかった。

芸能人がこれだけ写真週刊誌に戦々恐々としている中、私くらいではないだろうか。写真週刊誌に載りたい、と思う芸能人は。

写真週刊誌さん、次回はどうか顔を載せてください！ お願いします！

※本稿は、『経験 この10年くらいのこと』（ポプラ社）の一部を再編集したものです。