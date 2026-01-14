“シェフ料理”ではなく、“シュフ料理”をモットーに、テレビや雑誌を通じて数々のアイデア料理を発信している料理愛好家の平野レミさん。著書『平野レミ大百花』では、祖父母のことから、両親や夫・和田誠さんとの出会い、料理にまつわる思い出まで人生をまるごと綴っています。ユニークな発想と料理を好きな気持ちがあふれているレミさんはテレビの料理番組出演でも話題を呼び――。

【書影】最初に出した料理本『平野レミ・料理大会』。装丁は和田さん、挿絵は息子たち

* * * * * * *

料理上手になるには

「四季の味」にエッセーを掲載した一九七七（昭和五十二）年以降に、私の家庭料理が注目され、雑誌に取り上げられることも増えます。有名シェフや料理人でもない、シュフの「安くて早くておいしい」料理が求められていたのでしょうね。

＜「チン」と音が鳴る電子レンジが発売されたのは一九六七年。「チン」はレンジの代名詞になり、調理の時短を助ける家電が台所に普及する＞

忙しい中でどうしたらもっと手早く、おいしく作れるかいろいろ試しました。実家の母の炒り豆腐は、水切りした豆腐と水で戻した干しシイタケを炒めますが、私は干しシイタケを戻さずに水切りしない豆腐にそのまま入れちゃう。シイタケに水分を吸わせてｗｉｎ −ｗｉｎの炒り豆腐にしました。

私が新しい料理を作ると、和田さんが味見をしてくれる。食卓の端の方に置いていても、好奇心が強いから、すぐに見つけて一番に箸をつけて感想を言うのです。料理上手になるには、味見をしてくれる舌も大事よね。

当時のことで覚えているのが、ある雑誌の編集部と大げんかをしたこと。印刷前のゲラ刷りを確認していたら、完成した私の料理の写真の上に、どーんと大きく見出しの文字がかぶさっていた。せっかくの料理が台無しでした。

だから「文字をかぶせないでください」とお願いしたら「平野さんより、デザイナーの方が大事」と言われました。見栄えも含めて一生懸命考えた料理よりデザイン優先と言われたのが許せなかった。だから、「掲載を見合わせたい」とけんかして、デザインを変えてもらったのです。

初の料理本に家族が結集

私が最初に出した自分の料理本のデザインは和田さんが担当して、挿絵は息子たちが描いてくれました。一九八六年の『平野レミ・料理大会』（講談社）です。家のキッチンで撮影して、私が使っている料理道具や調味料の紹介やエッセーも入れました。

トマトソースを一度にたくさん作って冷凍して、ラタトゥイユやリゾットなどいろんな料理に使ったり、ローストビーフを作ったフライパンの残った肉汁でしそチャーハンを作ったり。一見豪華ふうのおもてなし料理から、ご飯のお供になるふりかけまで、我が家の味を紹介しました。



『平野レミ・料理大会』（著：平野レミ／講談社）画像は著者提供

＜専門家以外の料理本も珍しければ、ライフスタイルを紹介する形も新鮮だった。冷凍活用術など暮らしに即した内容が話題になり、同じような形の料理本が増えた＞

本になるから分量は量ったけれど、毎日手早く作るにはカンが頼り。本に出ている分量はとりあえずの目安と考えて、本をヒントに自分や家族の好みの味を見つけるのも楽しい。その日の調子で味も微妙に違う。シュフの料理はそれでいいと思います。

完熟トマトを手で

ＮＨＫ「きょうの料理」の講師役で初出演したのは、一九八五（昭和六十）年です。アナウンサーの山根基世さんがアシスタントで、私は実家伝来の「牛トマ」を紹介しました。

牛肉をじゃっじゃっと軽く炒めておき、フライパンに熟れてうまみがいっぱい詰まったトマトを入れる。トマトがデレデレと煮崩れたら、牛肉を戻して塩コショウで味を付ける三分間ほどの簡単料理。ご飯にもパスタにも合うし、サワークリームを添えるとごちそうにもなる。祖父のブイが好きだった料理だそうで、父も好きで母がよく作ってくれました。



『平野レミ大百花』（著：平野レミ 聞き手：大森亜紀／中央公論新社）

テレビで作った時も、いつもの家でのやり方の通りに完熟トマトを手でぐしゃぐしゃとつぶしてフライパンに入れました。その方が味が出ておいしいの。そうしたら「品がない」「ＮＨＫらしくない」という抗議の電話やハガキが殺到したらしいのです。

＜ＮＨＫのチーフディレクターだった若山慧子（けいこ）氏は「机の上に三センチほどクレームのハガキの束が届いたこともあった」と当時を振り返る。それでも「家族の料理を毎日作っている人ならではのユニークな発想と、料理が好きでたまらない気持ちがあふれていた。今は理解されなくても、いずれ彼女の時代が来ると思った」と起用を続けた。新聞にも共感する投書が載った＞

当時は上品で丁寧な料理の先生ばかりだったので、私が目立ったのでしょう。出演した番組を家で見ていると、和田さんも後ろで見ていて、何も言わないけれど、にやっと笑って面白がっているのがわかりました。「きょうの料理」のテーマソングに合わせて、「おいしいお料理食べて その上からだにいいの みんなで仲良く食べて すくすく元気♪」と即興で替え歌を作ってくれたことも。番組で私が歌って披露しました。

和田さんのおかげ

料理番組の出演や雑誌の取材、そして子育てに、時々はシャンソン歌手。忙しすぎて私が疲れてくると、和田さんにはわかるみたいでした。

仕事場から歩いて帰ってきた和田さんに「おかえりなさーい」って言うでしょ。

その私の声に元気がないと、和田さんは玄関でスニーカーを履いたまま「外に食べに行く？」と聞くのです。その日は外でおいしいものを食べて。そして帰り道では、やっぱり「レミのご飯の方がおいしい」って言われちゃうの。

自分の仕事のことは何一つ家では言わなかったので、私は和田さんが何をしているかわかっていませんでした。たばこの「ハイライト」の青いパッケージをデザインしたり、映画を撮ったりしたことも、人に言われて知りました。

ただ、いつも私に「何か手伝うことある？」って聞いてくれていました。庭掃除やゴミ出しも和田さんの係。だから、私が今日まで、好きな料理の仕事を続けられているのは、和田さんのおかげなのです。

※本稿は、『平野レミ大百花』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。