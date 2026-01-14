反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の初回が1月14日に放送される。

脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。

吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。三者三様に人生に行き詰まりを感じていた…。

そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介。２人に連絡し、37年ぶりに３人が再会して――。人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディ。

主題歌はBialystocks『Everyday』

＊以下、1月14日放送回のネタバレを含みます。

初回あらすじ

多澤物産の営業部長・吉井雄太（反町隆史）は公私ともに順風満帆だったが、贈賄の容疑で突然逮捕されてしまう。釈放されたが仕事には復帰できず、自宅待機を強いられる雄太。

映画監督の藤巻肇（大森南朋）は、こだわりの強さと偏屈さで徐々に仕事が減り、遂に自らが持ち込んだ連続ドラマの監督を外されてしまう。

そんな人生の岐路に立った二人のもとに、ある日、「キンポー」と名乗る人物からメッセージが届く。そこには『建設現場から人骨。丹辺市』というニュースのリンクが付いていた。



メッセージの送り主・菊原紀介（津田健次郎）は、小さな理容室を営みながら認知症を患う母親の介護に追われていた。

37年ぶりに再会

1988年の丹辺市。２学期の初日、野球部を退部になった中学二年生の「ユン」こと雄太（大角英夫）は、映画研究部を作りたい「チェン」こと肇（青木奏）と「キンポー」こと紀介（内田煌音）から入部しないかと誘われる。しかしユンは二人を「おたく」と見下し、チェンと喧嘩になる。

そこへ臨時教師の宮下未散（木竜麻生）が通りかかり、二人を仲裁する。「マチルダみたいだ」と見惚れるチェンとキンポー…。

時は現代へ―。

雄太の元には裁判所から起訴状が届く。一方の肇もその日暮らしの仕事に追われる。どん詰まりの二人は紀介の理容室を訪れる。再会するなり、あの頃の空気が蘇る三人。

かつて住んでいた丹辺市を訪れた雄太たちは、昔話に花を咲かせるうちに妙な記憶を思い出す。紀介が自宅で見つけたという紙には「行方不明」の文字とマチルダの写真が。37年ぶりに再会した三人は、マチルダ失踪事件の謎を追い求めることにー！