水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第12話「特調係 陣川公平」が1月14日、放送される。

ゲスト出演は、原田龍二さん、山下リオさん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、1月14日放送回のネタバレを含みます。

第12話あらすじ

陣川公平（原田龍二）が、５年間も未解決だった連続窃盗事件の犯人を突き止め、表彰される“珍事”が発生。

しかし、経済事件を担当する二課の刑事である陣川が、なぜ窃盗事件の捜査を!?



実は陣川は、速水了子（山下リオ）という女性警察官と特別調査係、略して“特調係”と銘打った非公認の部署を立ち上げ、半年前から活動していたらしい。

了子は普段、用度係として物品の購入や倉庫の管理などをしているが、刑事へのあこがれから、陣川を巻き込んで未解決事件の捜査を開始。

表彰された事件も、推理力と観察眼に長けた了子の活躍あってのことだった。

右京と薫に相談

そんな中、陣川は、杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）に相談を持ち掛ける。

逮捕された窃盗犯が、３億円のヴァイオリンが盗まれた事件だけ犯行を否認。



その一件だけ未解決のままになっているので、特命係にも協力してほしいというのだ。

右京と薫はさっそく捜査に乗り出すが、その矢先、事件への関与が疑われる人物が、転落死体で発見される。