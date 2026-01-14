¤¿¤Í¤â¤ß¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ÇÙæ¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡£ÇÀÌ±¤Ê¤¬¤é½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÉã¤ÏÀï½ý¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¡ÄÅö»þ¤ÎÇÀÌ±¤ÈÇÀÂ¼¤Î¼ÂÂÖ¤òËÜ¶¿ÏÂ¿Í¤¬²òÀâ
¡ãÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡äË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÎò»Ë¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼¹î¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇÀÌ±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÃæÂ¼½±·âÄ¾¸å¡¢ÅâÆÍ¤Ë¸½¤ì¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¡£ÉÔ¼«Á³¤¹¤®¤ëÅÐ¾ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ä
½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÃÂÀ¸¤·¤¿ÇÀÂ¼¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«
·»¡¦Æ£µÈÏº¤Î´«Í¶¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼¤ò½Ð¤Æ¡¢ÇÀÌ±¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉð»Î¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤«¤¿¤á¤¿¾®°ìÏº¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿À¶¿Ü¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÀè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æó²ó¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÂ¼¤ÈÇÀÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÃÂÀ¸¤·¤¿ÇÀÂ¼¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â´ÏÀ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È
¤Ü¤¯¤ÎÂ´¶ÈÏÀÊ¸¤Ï¡ÖÃæÀ¤»û±¡¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ì¹Í»¡¡×¡Ø»Ë³Ø»¨»ï¡Ù£¹£µ¡Ý£´¡¡1986Ç¯4·î¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
本郷先生のロングセラー！『「失敗」の日本史』（中公新書ラクレ）
Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢½éÊâÅª¤Ê¥â¥Î¤À¤í¡¢¤ÈÉî¤ëÌÞ¤ì¡£¸åÇ¯¡¢¡ÖÅ·ºÍ¡×³Þ¾¾¹¨»êÀèÀ¸¡Ê»ËÎÁÊÔ»¼½êÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤Ï¡ÖËÜ¶¿·¯¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÀÊ¸¤¬°ìÈÖÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¡ÊËÜ¶¿·Ã»ÒÀèÀ¸¡Ë¤â¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¿¤ï¤è¤Í¡¼¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
22ºÐ¤¬¸¦µæÀ¸³è¤ÎÄºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡ÊÁé¤»¥¿¥Ì¥¤ÎÀèÁö¤ê¡©¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÀÊ¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Ü¤¯¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢1440Ç¯Âå¤Î¹Âç¤Ê¹âÌî»³ÎÎÁñ±à¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î10Ç¯¤Ï¸½Âå¤Î1Ç¯¡¢²¿¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢ÃæÀ¤¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÌî»³ÎÎÁñ±à¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤¹¤¬¡¢»ËÎÁ¡ØÀ¯´ð¸øÎ¹°úÉÕ¡Ù¡ÊÉñÂæ¤Ï1500Ç¯¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎÆüº¬ÌîÁñ¡Ë¤Î¾õ¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤Î¤Ë¤â¡¢¹âÌî»³¤Î¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ï½½Ê¬¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·»Äï¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1540Ç¯º¢¤Î°¦ÃÎ¸©¤ÎÂ¼Íî¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÈÖ¾åÁØ¤¬¡ÖÃÏ¼ç¡×ÁØ
Â¼Íî¤Ë¤Ï¾å²¼¤Ç3¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¾åÁØ¤¬¡ÖÃÏ¼ç¡×ÁØ¡£Èà¤é¤ÏÍÎÏÇÀÌ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤òÊ»¤»¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÆâ¤ÇÆóÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌîÅð¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢½¨Ä¹¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦Ä¾¤ÎÉã¡¢ºä°æ´îº¸±ÒÌç¤¬¤³¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¾»ÎÈ¾ÇÀ¤Î¡ÖÃÏ»ø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢Ç¯¹×¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Àï¤¤¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï½êÎÎ¤Î¹¤µ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀï¾ì¤Ë½Ð¤ëµÁÌ³¤òÍ¤¹¤ë¡£
´ØÅì¤Î·ë¾ë»á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö5´ÓÊ¸¤Î¹ÌÃÏ¡Ê1È¿¤¬5000Ê¸¤È¤¹¤ë¤È¡¢£±Ä®¡Ë¤ò»ý¤Ä¼Ô¤ÏÅÌÊâ¤Ç»ø¤Ë½¾¤¨¡¢10´ÓÊ¸¤Î¼Ô¡Ê2Ä®¡Ë¤ÏÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ½¾¤¨¡¢15´ÓÊ¸¡Ê3Ä®¡Ë°Ê¾å¤Î¼Ô¤Ï»ø¤È¤·¤Æ»²¾å¤»¤è¡×¤È¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¨µÈ¤Ï¸å¤Ë¡ÖÊ¼ÇÀÊ¬Î¥¡×¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¾ë²¼Ä®¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÉð»Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Â¼Íî¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¾±²°¤È¤«Ì¾¼ç¤Ê¤É¤ÎÇÀÌ±¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¼Íî¤Î¡ÖËÜÉ´À«¡×¡áÂ·Ú
¡ÖÃÏ¼ç¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤Ï¡ÖËÜÉ´À«¡×¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹ÌÃÏ¤ò¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¡¢ÇÀºî¶È¤ò¤·¡¢ÀÇ¤òÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£Â¼Íî¤¬°ìÙä¤òµ¯¤³¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤âÂ¿¤¯¡¢Èà¤é¤¬Â¼Íî¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¼Ä®ËëÉÜ¤ÏÇÀÌ±¤Î°ìÙä¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÅÄÀéÎ¤¤µ¤ó¡ÊÅìÍÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÌ±¤Î°ìÙä¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂ·Ú¡×¤Îµ»ö¤¬¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë±þ¿Î¤ÎÍð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â·Ú¤¬Ä·ÎÂìíî½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï°ìÙä¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â·Ú¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¼Íî¤ÎËÜÉ´À«¡Ê¥×¥é¥¹ÃÏ»ø¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£·Å´ã¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤¿¤Í¤â¤ß¡×¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Ö²¼¿Í¡×
¤Ê¤ª¡¢ËÜÉ´À«¤è¤êµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤Ê¼Ô¤ÏÏÆÉ´À«¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ³Ê¤ÏËÜÉ´À«¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÀ³Ê¡×¤È¤ÏÍâÇ¯¤ÎÇÀ¶È·Ð±Ä¤ò¼«ÎÏ¤Ç±Ä¤á¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÍâÇ¯¤Î¡Ö¤¿¤Í¤â¤ß¡×¤òÈ÷Ãß¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
ËÜÉ´À«¤ÈÏÆÉ´À«¤Ï¡Ö¤¿¤Í¤â¤ß¡×¤ò¼è¤Ã¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ¡Ö¤¿¤Í¤â¤ß¡×¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁØ¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö²¼¿Í¡×¤Ç¡¢Âè3¤Î³¬ÁØ¤Ç¤¹¡£
²¼¿Í¤Ï¹Ìºî¤ò¹Ô¤¦¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÃÏ¼ç¤äËÜÉ´À«¤«¤é¡Ö¤¿¤Í¤â¤ß¡×¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢²¼¿Í¤Ï¿Í³ÊÅª¤Ë¡¢ÃÏ¼ç¤Þ¤¿¤ÏËÜÉ´À«¤ËÎìÂ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤âËÁÆ¬¡¢¿®µÈ¤È¸¼ÂÀ¤¬¤¿¤Í¤â¤ß¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤ÇÙæ¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Â¼Íî¤Ë¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¿À¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð½©¤Î¼ý³Ï¤Î¸å¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ç½Ë±ã¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¼ç¤ÈËÜÉ´À«¡¦ÏÆÉ´À«¤¬¤ªÆ²¤Î¾å¤ËºÂ¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²¼¿Í¤Ï¤ªÆ²¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌÀ³Î¤Êº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÉã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¤Ï¤É¤Î³¬ÁØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤µ¤Æ¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î³¬ÁØ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÚ²¼Ìï±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ü¤¯¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢ËÜÉ´À«¤À¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤È¤¤ËÀï¾ì¤Ø¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ÆÂç¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÂ¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¤½¤ì¤Û¤É¥Ø¥ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¢¤·¡¢°ì¤Ä¾å¤ÎÃÏ¼ç¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÚ²¼¡×¤È¤¤¤¦À«¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¡£Ìï±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤¬ËÜÉ´À«¤Ê¤é¡¢À«¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍÎÏÇÀÌ±¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë²È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡ÖÌÚ²¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢½¨µÈ¤ÎÊì¿Æ¤Î¤Ê¤«¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¤É¤¦¤â¡¢ÅáÃÃÌê¤ÎÌ¼¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¿ôÂÇ¤Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅá¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤µ¤ó¤Î·ì¶Ú¤ÇÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤¬¤¢¤ë¡ÊÀÄÌÚ²È¡¢¾®½Ð²È¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡Ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼ê¹¤¯¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤µ¤ó¤ò²Ç¤Ë·Þ¤¨¤¿Ìï±¦±ÒÌç¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ»ø¡¦ÃÏ¼ç¡¦ÍÎÏÇÀ¤Î°ì¿Í¡¢¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£