「こわい」プロサッカー選手、赤ちゃん育児中の姿に「この布団の掛け方はヤバくない？」「息苦しいかも」心配の声
J2・栃木シティフットボールクラブ所属の都倉賢選手は1月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもが布団にくるまる姿を公開し、さまざまな声が寄せられています。
【写真】かわいい子どもの姿も……？
「目が可愛すぎる」と称賛の声が上がる一方で、「かけぶとんを も少しさげてあげないと 息苦しいかも？大丈夫ですか？」「乳幼児突然死症候群こわい」「赤ちゃんの口に布団かけちゃダメですよ」「これを可愛いって写真撮ってたら嫁さんから罵倒される未来しか見えない」「子供なんていないけど、この布団の掛け方はヤバくない？って想像できたよ」と、特に口に布団がかぶさっている状態を心配する声が多く寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「息苦しいかも？大丈夫ですか？」「携帯いじってて、ふと見たらめっちゃ見られてた…」とつづり、写真を1枚載せている都倉さん。子どもは鼻下まで布団をかぶっており、目だけ見えている状態です。一見、かわいらしい姿に見えますが、コメント欄では賛否両論が集まっています。
積極的に育児に関わる都倉さんは同日の別投稿では「オムツ変えた瞬間にうんちしちゃうのなーぜ？？ するならするってゆーてーやー！」とつづっており、育児にまい進している様子がうかがえます。今回のファンからの指摘は受け止めて、今後の育児に生かしてほしいですね。
