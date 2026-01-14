½÷Í¥¡ÖµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡×¤¬¡È½îÌ±ÇÉ¡É¤Ê¡Ö¹ñ»º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¸ø³«¡ª ¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥À¼Ö¡×¤È¤Ï
µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¥É¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡ª ¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼Ö¤Ï¡Ä¡©
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡¢½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à°ìËç¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À°ìÂæ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖDrive with friends¡×¡Ö¤ªÅ·µ¤ÎÉ¤¯¡¢µ¤Ê¬ÎÉ¤¯¡¢ËþµÊ¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½õ¼êÀÊ¤ÇÈù¾Ð¤àµÈÀ¥¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥á¥ë·Ï¤ÎÆâÁõ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¼Ö¼ï¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¼ï¤ÎÀß·×¤ä¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ö½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÊNA¡Ë¡×¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡ÊNA¡Ë¤Ï1989Ç¯¤Ë¥æ¡¼¥Î¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3970mm¡ßÁ´Éý1675mm¡ßÁ´¹â1235mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1597cc¤ÎÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ï´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤È¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ÆâÁõ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¼Ì¤ë¥¿¥ó·Ï¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢½éÂå¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§Ä´¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¸½ºß¤â4ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ëND·¿¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÂå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤ÎÁö¤ê¤Î»×ÁÛ¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤¬ND·¿¤Î¡ÖÂçÉý²þÎÉ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯10·î¤Ç¡¢½é¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎºÎÍÑ¡¢Á´¥é¥ó¥×¤ÎLED²½¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´À¤È²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2024Ç¯12·î¤Ë¤â¾®ÊÑ¹¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½éÂåNA¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö°ÊÁ°¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤Î¼Ö¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¼Ö¤ÈµÈÀ¥¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÁêÀ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£