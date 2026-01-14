◆野球観戦や遠征を快適にするオリジナルグッズ3商品を発売

JALグループの商社 株式会社JALUXは、広島東洋カープとのコラボレーションによるオリジナルグッズ3商品を「JALショッピングJAL Mall店」にて数量限定での販売を発表した。

旅のエキスパートであるJAL客室乗務員おすすめの商品ラインアップはいずれも、応援グッズやユニフォームで荷物が多くなりがちな野球観戦や遠征を快適にするためのアイデアが詰まった、ファン必見のアイテムとなっている。

☆オリジナルグッズ１.JAL×カープ メガホンが入るスリングショルダーバッグ

応援に欠かせないメガホンやカンフーバットが入るポケットを装備した、コンパクトで使い勝手の良いスリングバッグで、球場での身軽な応援をサポート。内側にもポケット収納が付いているほか、観戦時に使いやすいようバッグを掛けたままでも開けやすい仕様となっている。

☆オリジナルグッズ２.JAL×カープ 圧縮トラベルオーガナイザー

遠征時の荷物のまとめ役に便利な衣類収納バッグ。衣類を簡単に圧縮でき、応援グッズのユニフォームやタオルなどをコンパクトに収納できる。真っ赤なカラーリングとパイロット姿の「カープ坊や」が目を引くデザインで、「カープ愛」とともに遠征や旅行に行けるトラベルグッズだ。

☆オリジナルグッズ３.JAL×カープCA企画 3Wayボストンバッグ

「旅のプロが追求した、旅行に便利なバッグ」としてJALショッピングで大人気のバッグが、JAL×カープコラボ限定カラーで登場。肩掛け、ななめ掛け、キャリーオンが可能な3WAY仕様で、機内持ち込み可能なスーツケースに適したサイズ感だ。また、サイドにもハンドルを付け、荷物の上げ下ろしにも便利な仕様で遠征シーンでも活躍。裏地にはカープチームカラーの赤を採用し、フロントにはJALとカープのコラボロゴの限定ビスネーム付きとなっている。