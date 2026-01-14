¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤±²á¤®¤ä¤í¡×¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêàÍÛ¥¥ã¤Ê¥É¥é¥àá±éÁÕ»Ñ¤Ë¡Ö¥µ¥Ê¥á¥¿¥ë¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï·õ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ÎÀ¼
¾Ð´é¤Ç¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬³°¸ò¤Ç¸«¤»¤¿à¥É¥é¥à¤Î±éÁÕ»Ñá¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼óÁê´±Å¡¤¬¸ø¼°X¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ(¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó)ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤È¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À±ÇÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBTS¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤Ð¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¸ø¼°¤ÇÎ®¤¹¤ó¤«¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤ä¤Ê¡×¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤µ¤Ð¤¤ÈÍûÂçÅýÎÎ¤Î¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬ºÇ¹â¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü´Ú¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÈÍ§¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Öµæ¶Ë¤ÎÍÛ¥¥ã¤Ç¤¢¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¡×¡Ö²»³Ú¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Í¡×¡Ö¥µ¥Ê¥á¥¿¥ë¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï·õ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤³°¸òÎÏ¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎPR¼êË¡¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯Æ°²è¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö²»³ÚÀ¤Î°ìÃ×¡×¡Ö¥µ¥Ê¥á¥¿¥ëÁíÍýºÇ¹â¡×¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤ª¤Ð¤±²á¤®¤ä¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¥Ø¥Ó¥á¥¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£