マイメロディ＆クロミの新作当りくじが登場！ “スイーツ”モチーフの甘〜いラインナップ
マイメロディとクロミを題材にした当たりくじの新作が、1月17日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで発売される。
【写真】レース衣装のクロミもかわいい！ マイメロディ＆クロミ新作当りくじ一覧
■仲良くティータイム
今回登場する「サンリオ 1月マイメロディ クロミ当りくじ」は、2人で楽しくティータイムを過ごしているマイメロディとクロミをデザインしたアイテムを展開する、全17等級＋ラストスペシャル賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
アイテムは、レースをふんだんに使った衣装をまとうマイメロディとクロミの「ぬいぐるみ」をはじめ、「ステンレスマグ」や「プラバスケット」などスイーツをモチーフにしたラインナップがそろう。
また、「マスコット」、「プレート」、「保存容器」、「フリル付きトート」といった日常アイテムも充実。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストスペシャル賞として、マイメロディとクロミのデザインを片面ずつ施した「クッション」を用意。ティータイムを満喫する2人の様子を描いた甘くかわいいアイテムが勢ぞろいする。
