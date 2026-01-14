「さすがにKAZUは…おった！ど真ん中に！」韓国代表レジェンドが公開した１枚が話題沸騰！J３福島に熱視線「めちゃめちゃ良すぎる」
J３の福島ユナイテッドFCに加入したチョン・ソンリョンが、スーパーレジェンドを含む新たなチームメイトとの交流を報告した。
現在41歳のチョン・ソンリョンは、2016年から長らく川崎フロンターレの守護神として活躍。J１通算273試合に出場し、４度のJ１制覇をはじめ、数々のタイトルを獲得した。韓国代表としても68キャップをマークしており、ワールドカップとオリンピックに２回ずつ出場。2012年のロンドン五輪では銅メダルを手にした。
新シーズンからは、元川崎コーチ寺田周平監督が率いる福島で戦うなか、１月13日にXを更新。集合写真と餃子の写真を添え、「みんなで美味しいご飯を食べました。楽しかった!! 今日も明日も頑張ります」と綴った。
選手たちが一様に笑みを浮かべる集合写真の中には、チョン・ソンリョンと同じく新戦力の三浦知良の姿も。来月に59歳の誕生日を迎える生ける伝説は、１番後ろのセンターで人差し指を立て、やはり非常に楽しそうな表情を見せている。
早速チームに溶け込んでいるようだ。ファンから次のような声が続々と寄せられている。
「何が嬉しいかって、みんなが笑顔なとこ！」
「福島の雰囲気が伝わってくる良い写真」
「最高の仲良し写真！楽しそう！」
「めちゃめちゃ良すぎる」
「さすがにKAZUは...おった！！ど真ん中に！！」
「ソンリョンさんとカズさんおるだけで、サッカーへの気持ちが燃えてきそう」
「福島強くなりそうな予感。盛り上がってきそう！」
「こういうの見ると改めて試合見に行きたいなって思える」
また、「この会はやはりキングカズが支払うのかソンリョンさん達年長組がなのか気になる」というコメントもあった。今、福島ユナイテッドFCが大きな注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「最高の仲良し写真！楽しそう！」カズもいる！話題沸騰の集合写真
現在41歳のチョン・ソンリョンは、2016年から長らく川崎フロンターレの守護神として活躍。J１通算273試合に出場し、４度のJ１制覇をはじめ、数々のタイトルを獲得した。韓国代表としても68キャップをマークしており、ワールドカップとオリンピックに２回ずつ出場。2012年のロンドン五輪では銅メダルを手にした。
選手たちが一様に笑みを浮かべる集合写真の中には、チョン・ソンリョンと同じく新戦力の三浦知良の姿も。来月に59歳の誕生日を迎える生ける伝説は、１番後ろのセンターで人差し指を立て、やはり非常に楽しそうな表情を見せている。
早速チームに溶け込んでいるようだ。ファンから次のような声が続々と寄せられている。
「何が嬉しいかって、みんなが笑顔なとこ！」
「福島の雰囲気が伝わってくる良い写真」
「最高の仲良し写真！楽しそう！」
「めちゃめちゃ良すぎる」
「さすがにKAZUは...おった！！ど真ん中に！！」
「ソンリョンさんとカズさんおるだけで、サッカーへの気持ちが燃えてきそう」
「福島強くなりそうな予感。盛り上がってきそう！」
「こういうの見ると改めて試合見に行きたいなって思える」
また、「この会はやはりキングカズが支払うのかソンリョンさん達年長組がなのか気になる」というコメントもあった。今、福島ユナイテッドFCが大きな注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「最高の仲良し写真！楽しそう！」カズもいる！話題沸騰の集合写真