きょうは、北日本と北陸で冬の嵐になりそうです。暴風や暴風雪、高波に警戒してください。

北海道の近くに発達中の低気圧があって、さらに発達する見込みです。この影響で、北日本と北陸では雷を伴った強い風や非常に強い風が吹き、暴風になるでしょう。低気圧が寒気を引き込んでいるため、雪も降り、吹雪になる所もありそうです。

【きょうの予想最大瞬間風速】

▼北海道 ：35メートル

▼東北、北陸 ：30メートル

一方、太平洋側は晴れる所が多く、ほとんど雲も広がらないでしょう。降水確率も低く、にわか雨もなさそうです。気温は、きのうより低く、寒中らしい寒さになるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-5℃ 釧路：-4℃

青森 ：-3℃ 盛岡：-2℃

仙台 ：3℃ 新潟：3℃

長野 ：4℃ 金沢：6℃

名古屋：8℃ 東京：12℃

大阪 ：11℃ 岡山：11℃

広島 ：12℃ 松江：9℃

高知 ：14℃ 福岡：12℃

鹿児島：15℃ 那覇：21℃

ただ、あすは南風が吹いて、再び3月並みの気温になるでしょう。季節外れの暖かい空気が今週土曜日にかけて流れ込み、東日本と西日本は15℃を超える所が多くなりそうです。ただ、このまま暖かくなるわけではありません。来週になると強い寒気が流れ込み、真冬の寒さが戻ってくるでしょう。服装で調節して、風邪などひかないようにお気をつけください。