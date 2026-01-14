◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間14日、サウジアラビア)

U23アジア杯グループリーグ第3節は14日、B組とC組の各2試合が行われました。

すでにB組突破を決めている日本は、4位のカタールと対戦。試合開始から攻勢をかけると、前半30分に古谷柊介選手のヘディングシュートが決まり先制します。後半も日本ペースで試合が進み、35分には佐藤龍之介選手が相手GKのパスをカットするとディフェンダーを1人かわして右足を振り抜き得点。2-0で勝利しました。これで日本はグループリーグ無傷の3連勝。首位通過となり、決勝トーナメント1回戦の準々決勝でヨルダンと対戦します。

B組のもう一試合は、1勝1敗の勝ち点3で並んだUAEとシリアが激突。得失点差で優位に立つUAEは、先制するも後半に追いつかれますが1-1の引き分け。UAEが2位通過となりました。

C組は1勝1分の勝ち点4で並んでいた首位の韓国と2位のウズベキスタンの頂上決戦に。前半は互いに決め手を欠きスコアレスで折り返すと、後半3分にウズベキスタンのベフルジョン・カリモフ選手の強烈なシュートが決まり試合が動きます。その後、ウズベキスタンが後半25分にも追加点を奪い2-0で勝利。このグループで首位通過を決めました。敗れた韓国は2位通過となっています。

もう一試合は3位イランと4位レバノンが対戦。レバノンが後半にPKを獲得すると、これを冷静に沈め、そのまま1-0で勝利しました。

◇第3節結果と対戦予定

【グループA】

ヨルダン 1-0 キルギス共和国

ベトナム 1-0 サウジアラビア

【グループB】

日本 2-0 カタール

UAE 1-1 シリア

【グループC】

レバノン 1-0 イラン

ウズベキスタン 2-0 韓国

【グループD】タイ - 中国イラク - オーストラリア