ほしのあき、成人の日に28年前の振り袖ショットを公開「この頃は仕事は、まーったくなかった」 変わらぬ美ぼうにファン仰天「今のが全然若いッ！」「マジ美人」
タレントのほしのあき（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。自身が成人を迎えたときに撮影した、28年前の晴れ着姿を披露した。
ほしのは「成人を迎えられた皆様おめでとうございます 色々な事にチャレンジして、素敵な経験を沢山してください」と祝福し、自身が成人を迎えたときに撮影した振り袖姿を披露。「わたしはこの頃は仕事は、まーったくなかったから オーディション受けたりバイトしたりしてたなぁ〜」と当時を振り返った。
この投稿には、「かんわいいっ!!」「どタイプすぎる」「すごい凄い 今のが全然若いッ！」「変わらない可愛さ」「全然変わってない！マジ美人です！」「和風姿を初めて見ました」「キープできてるのは素晴らしい」など、ほしのの変わらぬ美ぼうに、さまざまな反響が寄せられている。
