【monpoke（モンポケ）POPUP SHOP】 開催期間：1月28日～2月10日 会場：日本橋三越本店 本館7階 シーズンアイテム

ポケモン公式ベビーブランド「monpoke（モンポケ）」のPOPUP SHOPが1月28日より2月10日にかけて東京都の日本橋三越本店にて開催される。

「モンポケ」は新世代のママやパパに向けたポケモン初の公式ベビーブランド。可愛らしい姿にデフォルメしたポケモンたちのグッズを展開している。ポップアップショップではおもちゃやぬいぐるみをはじめ、絵本、アパレル、雑貨など、親子で楽しめるモンポケグッズが販売される予定。3,300円以上の買い物をすると先着で非売品のオリジナル巾着がプレゼントされる。

オリジナル巾着

monpoke（モンポケ）POPUP SHOP開催概要

開催期間：1月28日～2月10日

会場：日本橋三越本店 本館7階 シーズンアイテム

お問い合わせ：日本橋三越本店 本館7階 シーズンアイテム （直通）03-3274-8384

