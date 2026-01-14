北日本と北陸は暴風雪に警戒 15日は広範囲で大気不安定に

気象庁はきょう14日午前、暴風雪と高波に関する情報を発表しました。発達する低気圧の影響で、北日本や北陸地方では冬の嵐となっています。17日土曜日には、再び低気圧が通過し、その後は冬型の気圧配置が強まる見通しです

と

しています。

【暴風と高波】

オホーツク海にある低気圧が急速に発達しているため、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。

14日は、北日本と北陸地方で雪を伴った非常に強い風が吹き、海は大しけとなるでしょう。

特に北海道では15日にかけて、東北と北陸では１４日いっぱい、猛吹雪による視界不良や、高波に警戒が必要です。

最大瞬間風速は、

北海道地方で、35メートル 東北地方と北陸地方で、30メートル

と予想されています。

【予想降雪量】

上空には強い寒気が流れ込んでいます。15日朝までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で、

北海道・東北地方で、40センチ

と予想されています。

【15日は竜巻・突風に注意】

15日は、別の低気圧が日本海に進むため、北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が「非常に不安定」となる見込みです。

落雷や急な強い雨に加え、竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。

今週末17日土曜日には、再び低気圧が通過し、その後は冬型の気圧配置が強まる見通しです。

と

しています。

週間予報のポイント

17日（土）：低気圧が通過し、再び冬型へ。 20日（火）以降：冬型の気圧配置が強まり、日本海側で雪が続く見込み。

気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

雪・雨シミュレーション19日（月）まで（画像で掲載しています）

・