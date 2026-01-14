DJ YUTOが最新DJ SET映像公開、UK Garage調のシングルリリース
DMC／Goldie Awards／Red Bull 3Styleなど世界タイトルを持つDJ YUTOが、DJ SET映像を公開。また、UK Garage調のシングル「By Your Side」もリリースした。
本映像は、ヒップホップ由来のタイミング感を軸に、UKG／Dubstep／Trapなどをテンポ良く接続し、ビルドアップに頼らずフロアを前へ進める構成が特徴となっている。
また本映像の公開に合わせ、シングル「By Your Side」も配信開始。「By Your Side」はUK Garageの軽快なスウィングと、フロアに残り続けるサブベースの存在感が同居するクラブトラックで、無機質な倉庫感をまとった質感とグルーヴで静かに熱量を積み上げる一曲となっている。
＜リリース情報＞
YUTO
「By Your Side」
リリース日：2026年1月14日（水）
配信URL：https://linkco.re/u0QNxhfS
Instagram https://www.instagram.com/djyuto_/
X https://x.com/djyuto_
YouTube https://www.youtube.com/@YUTO_DJ
