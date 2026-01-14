グラビア界の至宝・未梨一花、初解禁の”おしり”にも注目の待望の2nd写真集の魅力

【本人コメントあり】令和“イチ”の美スタイルクイーン・未梨一花、グラビア活動復帰後初となるセカンド写真集を発売！

徳間書店は、100センチ・Iカップの圧倒的な美バストを誇る未梨一花のセカンド写真集『未梨一花写真集 回帰線』が昨年12月24日より発売中だ。

未梨は2019年に「第2回サンスポGoGoクイーン」ピュア・グラマー賞を受賞してデビュー。2021年には「グラビア・オブ・ザ・イヤー2021」でベスト・グラマラス賞に輝くなど、業界とファンの双方から高く支持される存在。

身長165センチのメリハリある肢体と透き通るような柔肌は、まさに現代のビーナス。二作目となる本作では、これまでのイメージを覆す妖艶なグラビアン・ストーリーに挑戦した。

ホテルのスイートルームでのワンシーン。艶やかな肌が眩しい1枚。（撮影：桑島智輝）

スパイ（？）の女がターゲットを酔わせて堕とすストーリー。 （撮影：桑島智輝）

物語のテーマは「偽りの家政婦」。ターゲットを狙う密会のホテルや、激しくも美しい拘束シーン、快楽に溺れる肢体など、ドラマチックな展開が繰り広げられる。

天に与えられしIカップの美バストも、惜しげもなく披露している。（撮影：桑島智輝）

高級ホテルや港町の旅館、温泉を舞台に、彼女が初めて見せるエロティックな姿を凝縮した一冊だ。

漁港近くの温泉旅館で。監禁された室内で弄ばれるイメージも。 （撮影：桑島智輝）

未梨一花さんコメント

今作は“スパイ”をテーマに撮影したのですが、ストーリーや世界観が伝わりやすい構成になっていると思います。

私の最大の武器であるバストはもちろん、初解禁した“おしり”にもぜひ注目していただきたいです。

セカンド写真集を出すことは、グラビアの活動を再開すると決まったときから目標にしていたことの１つでもあり、期待してくださっているファンの皆様に早くお届けしたいという気持ちでいっぱいです。

買って損はさせません！ より大人に成長した未梨一花の表現力を込めたこの1冊が、1人でも多くの方のもとへ届きますように！ そして末永く愛していただきたいです！

スラリと伸びた手足など抜群のスタイルも堪能できる。 （撮影：桑島智輝）

プロフィール

未梨一花（みり・いちか）

1999年2月24日生まれ

身長165cm、B100・W63・H95

2019年デビュー。趣味は日本舞踊。特技は匍匐前進。



Instagram : https://www.instagram.com/ichika_miri/

X : https://x.com/IchikaM20st_

YouTube : https://www.youtube.com/@mirichubu