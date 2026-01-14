ゴールデン・グローブ賞助演男優賞ステラン・スカルスガルドが出演、映画『センチメンタル・バリュー』2月20日公開
現地時間1月11日に授賞式が開催された映画とテレビの祭典「第83回ゴールデン・グローブ賞」で映画部門の助演男優賞に選ばれたステラン・スカルスガルドが出演する映画『センチメンタル・バリュー』が、2月20日より全国公開される。
【動画】『センチメンタル・バリュー』予告編
1986年1月の創業から40年を迎える映画配給会社ギャガが新設したアートハウス映画レーベル「NOROSHI A GAGA LABEL」（通称：NOROSHI、読み：ノロシ）」の第1弾作品。
『わたしは最悪。』（2021年）で世界的評価を確立したヨアキム・トリアー監督の最新作で、「第78回カンヌ国際映画祭」（2025年）では映画祭史上最長となる19分間のスタンディングオベーションを受け、グランプリを獲得した。ノルウェー代表としてアカデミー賞国際長編映画賞部門にも選出（ショートリスト入り）。NEONの配給で北米でも大ヒットを記録しているほか、世界各国の映画祭でも高い評価を受けている。
物語は、幼い頃に家族を捨てた映画監督の父が、主演を依頼しに娘であり女優のノーラの前に現れることから動き出す。怒りと哀しみがいまだ癒えない彼女は断固として拒絶するが――。愛と憎しみが交錯する「親子」という普遍的でありながら逃れられない関係性をテーマに、人間の感情の奥底を鋭く、そして繊細に描き出す。
主演は、『わたしは最悪。』に続いての起用となったレナーテ・レインスヴェ。映画監督の父親をステラン・スカルスガルドが演じている。複雑かつ緊張感に満ちた人間模様を浮かび上がらせ、見事、ゴールデン・グローブ賞助演男優賞に輝いた。スカルスガルドにとって、テレビ部門では2020年に受賞歴があるものの、映画部門での受賞は今回が初となった。
受賞スピーチに登壇したスカルスガルドは、驚きの表情を見せながらも、作品への思いを力強く語った。
「『センチメンタル・バリュー』は小さなノルウェー作品だ。宣伝費も潤沢ではないが、この映画では〈世界〉が見られる。ぜひ映画館で観てほしい。映画館は、もはや絶滅危惧種だ。照明が落ちると、他の人たちと一緒に鼓動を共有する。それが映画の魔法だ。映画は映画館で観るべきなんだ。」と力強くコメント。映画界を鼓舞するようなコメントに豪華俳優陣が集結した客席からは拍手喝采が起こった。
「『センチメンタル・バリュー』は小さなノルウェー映画です。宣伝費も潤沢ではありません。でも、〈世界〉があります。ぜひ映画館で観てほしい。もはや絶滅危惧種です。照明が落ちた瞬間、私たちは他の人たちと一緒に鼓動を共有する。それこそが魔法。映画は映画館で観るべきなんです」
映画そのもの、そして映画館という空間の価値を改めて訴えかけるスピーチに、会場からは大きな拍手が送られた。現地時間1月22日に発表予定のアカデミー賞ノミネーションへの期待も高まっている。
