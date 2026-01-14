岩瀬洋志、TORINNERとして初ダンスパフォーマンス披露 メンバーに感謝「カムサハムニダ」
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（16日スタート、毎週金曜 後10：00）の制作発表会見が14日、都内で行われた。俳優の岩瀬洋志が、TORINNERとしてメンバーとともにステージを披露した。
【写真】スポットライトに当たり…TORINNERのパフォーマンスの模様
会見には、中村（吾妻潤役）、池田エライザ（遠藤水星役）、ハ・ヨンス（ナム・ハユン役）、NAZE（カイセイ、ユンギ、アト、ターン、ユウヤ、キムゴン、ドヒョク）、TORINNER（岩瀬洋志（リョウ役）、HOJIN（ヨヌ役）、志賀李玖（アイク役）、松瀬太虹（イロ役）、ISAAC（ニック役））が登壇し、MCは、古家正亨が務めた。NAZEはドラマ主題歌「BABYBOO」、ドラマ劇中歌「Top Tier」をパフォーマンスした。
岩瀬は、主人公・吾妻潤（中村）とともに奮闘するNAZE（ネイズ）のライバルとなるボーイズグループ・TORINNERのセンターを務める。岩瀬は、本作で本格的なダンスに初挑戦となる。
センターのオーラを放ちながらパフォーマンスを終えた岩瀬は「歌詞が韓国語なんです。メンバーの子たちに韓国語も教えてもらって頑張りました」と充実感たっぷりの笑顔を見せた。
TORINNERは、ドラマ終了までの期間限定グループとなる。目標を問われると、HOJINが「TORINNERの楽曲をたくさんの人に愛してもらうことです。11月にMVが出ました！再生数が100万回、500万回になってほしいです」と具体的な目標を掲げつつ、「このメンバーで大きなステージでパフォーマンスをしたいです！」と願いを込めた。
そんな期間限定グループでありながら、メンバーは仲が良さげ。韓国での撮影を振り返った岩瀬は「（韓国出身の）メンバーが案内してくれて、タクシーも手配してもらいました。カムサハムニダ」と感謝。「（韓国に）着いた日に、皆でラーメンも食べました」と声を弾ませていた。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
