歌手でタレントの松田ゆう姫（38）が14日、インスタグラムを更新し、Dリーグ「フルキャストレイザーズ（FULLCAST RAISERZ）」所属のDリーガーでアーティストのKTRこと後藤慶太郎（35）との結婚を発表した。後藤も同日、自身のインスタで、結婚を報告した。

後藤は「日頃より応援してくださっている皆さま、そしてこれまで様々な場面で支えてくださった皆さまへご報告があります」と切り出し、「私事ではございますが、この度、松田ゆう姫さんと結婚いたしました」と伝えた。

松田について「自分の言葉をまっすぐに伝えてくれる素直さと優しさがあり、僕の日常の何気ない瞬間さえも特別にしてくれる方」とし、「お互いを尊重し、支え合えあい、これからの人生を共に歩んでまいりたいと思います」とつづった。

また、「このような日を迎えることができたのも、日頃から応援してくださる皆さまの存在があったからこそだと、心より感謝しております」と書き込み、「今後も変わらず、一つ一つの活動に真摯に向き合ってまいりますので、これからも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。