今回は、妻と子供たちに見捨てられ、離婚した夫の本音についてのエピソードを紹介します。

単身赴任先で、ハメを外した結果…

「俺の妻は細かくて、俺がちょっと金を使っただけでうるさく言ってくるんです。そんなある日単身赴任が決まり、正直うれしかったです。だってこれで妻の管理から解放され、好きに金を使えると思ったからです。

単身赴任先では、仕事帰りにキャバクラに通ったり、ずっとやってみたかった釣りを始めて釣り道具をいろいろ買ったりしていました。

そのうち俺の給料だけじゃ足りなくなり、子供名義の口座の金に手をつけました。でもこの金だって、もとはと言えば俺が稼いだ金だし、どう使おうが自由だろうと思ったんです。

しかしそれに気付いた妻は激怒し、『離婚しましょう！』『あなたには我慢の限界よ』と言ってきたんです。ちょっとハメを外して遊び、金を使っただけでなんで離婚しなきゃいけないのかと思いつつ、仕方なく離婚に同意しました。子供たちも『パパなんかいらない』と言っていましたね。

で、離婚後は『やっと自由になれた……』と思いうれしかったですが、うれしかったのも一瞬だけ。すぐに寂しくなり、孤独な気持ちでいっぱいです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ まぁでも単身赴任する前から、奥さんはこの男性に対し我慢していたことが多々あったのだと思います。単身赴任先でハメを外し、子供の口座からお金を引き出したことだけが、離婚の原因ではない気がしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。