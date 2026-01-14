¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¤Î¥Ç¥³¥»¥Ã¥È¤¬ÉÕÏ¿¡ª¡Ö¥¥é¥Ô¥Á2·î¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡Ö¥¥é¥Ô¥Á2·î¹æ¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡Gakken¤Ï¡Ö¥¥é¥Ô¥Á2·î¹æ¡×¤ò1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,390±ß¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Î¡Èº£¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿»¨»ï¡Ö¥¥é¥Ô¥Á¡×¡£2·î¹æ¤ÎÊÌºýÉÕÏ¿¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤· ¥«¥é¥Õ¥ë¥Ç¥³¥»¥Ã¥È¡×¡£¥¯¥ê¥¢¥±ー¥¹¡¢¥Ç¥³¥Ú¥ó¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¥·ー¥ë¤Î4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÉÕÏ¿¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢¥°¥ß¥Ñー¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤à¤ß¤Ã¥³¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¹æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥éMIX¥·ー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤Ñ¤ó¤À¡×¡Ö¤¤ー¤¹¤È¤±¤ó¡£¡×¡Ö¥ª¥Ð¥±ー¥Ì¡×¡Ömofusand¡×¡Ö¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡×¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡Ö¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡×¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÁ´10¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
¡¡¡Ö¥·ー¥ëÄ¢¡×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥·ー¥ë¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥é¥â¤Î¥·ー¥ëÄ¢¤òÂç¸ø³«¡£ÏÃÂê¤Î¥¯¥Ã¥ーÅ¹¡ÖMY COOKIE STORE¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖHAPPY¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ú¡×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥¯¥Ã¥ー¡õ¥ì¥·¥Ô²òÀâ¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¹æ¤«¤é¡ÖÂè13²ó¥¥é¥Ô¥Á¥â¥Ç¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢±þÊçÍÑ»æ¤ä¡¢±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï»ïÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥éMIX¥·ー¥ë