¥¥¹¥Þ¥¤Æó³¬Æ²¤Î¡È¼Î¤Æ¿ÈºîÀï¡É¤Ë¶¦±é¼Ô¤âÆ°ÍÉ¡ÖÊ¸»ú²½¤±!?¡× ¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¿·´ë²è¤ËÄ©Àï
Æó³¬Æ²¹â»Ì¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Êtimelesz¡Ë¤¬¶µ°é¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ø¥Ë¥«¥²¡¼¥à¡Ù¡£
ËÜÆü1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÃöËó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¬¥¯¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
º£²ó4¿Í¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Á»ú¤ò»È¤Ã¤¿¿·´ë²è¡Ö´Á»ú¿ÍÏµ¡×¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤ªÂê¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Á»ú4Ê¸»ú¤ÇÉ½¸½¤·¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤À¤±°ã¤¦¤ªÂê¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
4¿Í¤Ï½ñ¤¤¤¿´Á»ú¤ò¸«¤»¹ç¤¤¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ4¿Í¤Ï±³¤Ä¤¿ÍÏµ¤ò¸«È´¤±¤ë¤Î¤«¡©
¤ªÂê¥«¡¼¥É¤ò¤á¤¯¤ê¡¢4¿Í¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Á»ú4Ê¸»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Î4¿Í¤À¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¿ÍÏµ¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Á´°÷¤Î¤ªÂê¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¿ÍÏµÍÑ¤ÎÊÌ¤Î¤ªÂê¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯Á´°÷¤Î¤ªÂê¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë´Á»ú4Ê¸»ú¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤¬¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤À¡£
ºÇ½é¤Î¤ªÂê¤Ï¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¡£¤³¤ì¤òÆó³¬Æ²¤Ï¡ÖÀÄÌÚ½ÅÎÏ¡×¡¢ÃöËó¤Ï¡ÖÃæ½Õ¸çÄ¹¡×¡¢¥±¥à¥ê¤Ï¡Ö¹õ¶¯¶ÚÂç¡×¡¢¥¬¥¯¤Ï¡Ö¶ÚÆùÌý¾È¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¤ªÂê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë±³¤Ä¤¿ÍÏµ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
±³¤Ä¤¤ò¸«ÇË¤ë¤¿¤á¤Î¹¶ËÉÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Á»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀï¤¤¤â¡£
½ñ¤¤¿¤¤´Á»ú¤¬½ñ¤±¤º¤ËÆó³¬Æ²¤¬¼Â¹Ô¤·¤¿¼Î¤Æ¿ÈºîÀï¡£¤½¤Î´Á»ú¤ò¸«¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï¡ÖÊ¸»ú²½¤±!?¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´Á»ú»ÍÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©