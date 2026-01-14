¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎºåµÞÅÅ¼Ö¤¬ÁÉ¤ë¡×ÊõÄÍÀþ¤Ç¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¼¥óÉü³è 1·î15Æü±¿¹Ô³«»Ï¤Ø
ºåµÞÅÅÅ´¤Ï6000·Ï¤¬2026Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Åö»þ¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¼¥ó¡×ÅÉÁõ¤òÉü¹ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¼¥óÅÉÁõ¤ËH¥Þ¡¼¥¯¤Èµì¼Ò¾Ï¤â
6000·Ï¤Ï2200·Ï¤Î¼ÖÂÎ¤Ë5100·Ï¤ÎÅÅµ¤µ¡´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¡¢1976Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿À¸ÍÀþ¤äÊõÄÍÀþ¡¢°ËÃ°Àþ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉü¹ï¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÂÎÁ´ÂÎ¤ò¥Þ¥ë¡¼¥ó1¿§¤È¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¼¥ó¡×ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢¾èÌ³°÷¼¼¸åÉôÂ¦ÌÌ¤Ëµì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò·Ç½Ð¡£³Æ¼ÖÎ¾¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µì¼Ò¾Ï¤ò¥·¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâºÊÌÌ¤Ë¤Ï¡¢6000·Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë6013ÊÔÀ®¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤â·Ç½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ä¼ÖÆâ¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö6000·Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸50¼þÇ¯µÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡×¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§ºåµÞÅÅÅ´¡Ë
