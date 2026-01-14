Ãª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÇ­¡Ê¢Í¼¡¤Ø¡Ë


¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀäÂÐ¡¢¿©¤ÙÊª¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×Ç­¤¬¿¿·õ¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©

¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÃª¤òÊª¿§¤¹¤ëÇ­¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÇØ¿­¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤¹»Ñ¤ÏËÜµ¤¤½¤Î¤â¤Î¡£

¡Ö²¿¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Åê¹Æ¤Ï2.7Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¢£Ãª¤òÊª¿§¤¹¤ëÇ­¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë·ëËö

ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢tuna¤µ¤ó(@tuna.no.hibi)¤ÎÅê¹Æ¡£

¿¢ÌÚÈ­¤Î±ï¤Î¾å¤Ë¸å¤íÂ­¤À¤±¤ÇÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÃª¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤à¥·¥ã¥à¥È¥é¤Î¤Ä¤Ê¤¯¤ó¡£

¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÇØ¿­¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãª¤ÎÃæ¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

背伸びしながら物色中


Á°Â­¤ÇÃª¤Î³¸¤òÆñ¤Ê¤¯³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢²¿¤«¤ò¿¿·õ¤ÊÍÍ»Ò¤ÇÃµ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÓÃæ¤ÇÃª¤ÎÃæ¤ÎÊª¤¬Íî¤Á¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤Îtuna¤µ¤ó¤¬Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

物が落ちる▶飼い主さんに名前を呼ばれると……


物を落としても名前を呼ばれても気にしない▶顔が見えない立ち姿はまるで……


´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿Â­¤ä¤Þ¤Ã¤¹¤°¿­¤Ó¤¿ÇØ¶Ú¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢»ÑÀª¤è¤¯Î©¤Ä»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡£

人間のような立ち姿▶ついに見つけた……!?


¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤¿¤Þ¤Þ¿¢ÌÚÈ­¤«¤é¤Ò¤ç¤¤¤È¹ß¤ê¤Þ¤¹¡£

お目当てのものを発見▶口にくわえ、ひょいと降りると……


軽い足取り▶まさかの戦利品とは……!?


·Ú¤¤Â­¼è¤ê¤Ç±¿¤ó¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤Ç¤·¤¿¡£

おもちゃのエビフライ▶甘えん坊な一面も


¤³¤ÎÀïÍøÉÊ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢¿©¤ÙÊª¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤Îtuna¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¸Î¤«¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦tuna¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¡£

¡ÖÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Âç¹¥¤­¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤¥¤¥¿¥º¥é¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢£Êú¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤­¤Ê´Å¤¨¤óË·

Ãª¤òÊª¿§¤¹¤ë¸­¤¯¤Æ¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤ÊÀ­³Ê¤À¤½¤¦¡£

tuna¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤ÎÀ­³Ê¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤¿¤¬¤ê¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÀ­³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¤Ç¤âÊú¤Ã¤³¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢Âç¿Í¤·¤¯ÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë»Ñ¤Ï¡Ö¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¼ÂºÝ¡¢tuna¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Êú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤¬Êú¤Ã¤³É³¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

抱っこ座に入るつなくん▶リラックスする様子


頭を撫でられて気持ちよさそう▶飼い主さんは「甘やかし上手」


Ç­¤ÏÊú¤Ã¤³¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤Ï¡¢¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢tuna¤µ¤ó¤Î¡Ö´Å¤ä¤«¤·¾å¼ê¡×¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£

¡Ø´Å¤¨¤ó¤Ü¤¹¤®¤ëÇ­¤Î´Å¤ä¤«¤·Êý¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤ë¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊú¤Ã¤³¤·¡¢¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÇØÃæ¤ò¥È¥ó¥È¥ó¡£

まずは抱っこで「ゆらゆらとんとん」▶次なる甘やかしは……


Æùµå¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Æ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£

肉球マッサージ▶仕上げに……


優しく頭をなでなで▶思わずうっとりして……


¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Ï»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¡£

¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

とろけるような表情▶やんちゃな一面も


¢£¥·¥ã¥à¥È¥é¡¦¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤È¤Î¾Ð´é°î¤ì¤ëÀ¸³è

tuna¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Î´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ë¥ó¥Ð¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£

¾²¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¥ë¥ó¥Ð¤¬ÀÅ¤«¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

¤ä¤¬¤Æ¥ë¥ó¥Ð¤¬ÂÎ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£

ルンバが接触してきた▶びっくりして……


¼êÂ­¤ò»È¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¥ë¥ó¥Ð¤ò½³¤ê¡¢²¡¤·ÊÖ¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£

ルンバを蹴って追い返す▶ルンバが去り……


¤è¤¦¤ä¤¯¥ë¥ó¥Ð¤¬µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤â¤Ò¤È°Â¿´¡£

¤·¤«¤·¡¢ÀïÆ®ÂÎÀ©¤Î¤Þ¤Þ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

戦闘体勢のまま、しばらく動けない▶(次画像から、癒される「猫あるある」の数々をえがいた『うちの猫がまた変なことしてる。#1』が読めます)


¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢tuna¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ã¥à¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï´Å¤¨¤¿¤ÊÀ­³Ê¤Î»Ò¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ùÅÏ²ñ¤Ê¤É¤Ç¥·¥ã¥à¥È¥é¤Á¤ã¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¼¤Ò¡¢tuna¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥·¥ã¥à¥È¥é¡¦¤Ä¤Ê¤¯¤ó¤È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ËèÆü¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Ê¸¡áÀîÃ¼·Ã