フリーエージェント（FA）市場の大物、ボー・ビシェット内野手を巡り、米地元メディアは「ドジャースが獲得する可能性は消えてしまったようだ」との見解を示した。ビシェットは先日面談したフィリーズと相思相愛という情報も流れている。

■「3億ドルの要求は無理」

『ドジャース・ネーション』は12日（日本時間13日）、「関係者によるとドジャースがビシェットを獲得するという話は完全に消滅したようだ」と題し、記事を公開した。

同メディアのダグ・マッケイン記者は「ここ24～48時間で、ドジャースがビシェットと契約できる可能性は40％→30％→20％とどんどん下がっている。週の前半は勢いがあるように見えたが、今はそれが完全に立ち消えになったようだ」と現状について語った。

その理由の1つとして、同記者は「彼は3億ドルを求めていると言われている。その真偽は確認されたわけではないが、もし本当に3億ドル規模の契約を求めているのだとしたら、それは無理だ」とし、ビシェット陣営の高額要求を挙げた。

また、同メディアは米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者のコメントも紹介。同記者は「ドジャースはビシェット側が求める長期契約を結ぶ意向がない。もし彼らが短期契約に興味を示すなら、ドジャースは喜んで交渉するだろう」とし、年俸や契約期間など条件面で折り合いが付かない現状を伝えた。

■長期契約に抵抗ないフ軍

同記者によると、ビシェットとフィリーズはすでにリモートミーティングを実施。その結果、「両者は相思相愛、本物の関心があるとの認識をお互いに持った」と紹介した。

ドジャースをはじめ、ヤンキースやレッドソックスなどビジェット争奪戦に参加しているチームの多くが「高年俸・短期契約」という条件を考えているのに対し、フィリーズだけは長期の大型契約を許容していると言われている。

チームはブライス・ハーパー内野手（13年契約）、トレイ・ターナー内野手（11年契約）、アーロン・ノラ投手（7年契約）らと長期契約を結んでおり、今回もビシェット陣営が求める長期契約に抵抗感はないという。

ドジャースは27歳のスター選手をあきらめるのか。本命に浮上したフィリーズとの争奪戦、その結末が注目されている。