¡¡8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Îºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤â¤¤¤Ç.com¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂî¾å¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÁª¼ê¼Ì¿¿¤ò·î¤´¤È¤Ë1Ëç¤º¤Ä¡¢¹ç·×12ËçÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¼Ì¿¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤«¤é1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1Ëç500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ò12Ëç°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂî¾å¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£