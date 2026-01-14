ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢¡È¶µ¤¨»Ò¡É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´¶Æ°¡ÖÎÞÁ£¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¡ØSLAM DUNK¡Ù¤ÈÆ±¤¸¸½¾Ý¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¡Ê16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤¬¡¢NAZE¤äTORINNER¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä»Øº¹¤¹¡ÈTORINNER¡É´äÀ¥ÍÎ»Ö
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¡Ê¸ãºÊ½áÌò¡Ë¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê±óÆ£¿åÀ±Ìò¡Ë¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥óÌò¡Ë¡¢NAZE¡Ê¥«¥¤¥»¥¤¡¢¥æ¥ó¥®¡¢¥¢¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¡¢¥æ¥¦¥ä¡¢¥¥à¥´¥ó¡¢¥É¥Ò¥ç¥¯¡Ë¡¢TORINNER¡Ê´äÀ¥ÍÎ»Ö¡Ê¥ê¥ç¥¦Ìò¡Ë¡¢HOJIN¡Ê¥è¥ÌÌò¡Ë¡¢»Ö²ìÍû¶ê¡Ê¥¢¥¤¥¯Ìò¡Ë¡¢¾¾À¥ÂÀÆú¡Ê¥¤¥íÌò¡Ë¡¢ISAAC¡Ê¥Ë¥Ã¥¯Ìò¡Ë¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢MC¤Ï¡¢¸Å²ÈÀµµü¤¬Ì³¤á¤¿¡£NAZE¤Ï¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖBABYBOO¡×¡¢¥É¥é¥Þ·àÃæ²Î¡ÖTop Tier¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡NAZE¤ÈTORINNER¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÁ°ÀÊ¤Ç¸«¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡ØSLAM DUNK¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤¤¤Ä¤âµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸¸½¾Ý¤¬NAZE¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖNAZE¤Î¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤ÈËÍ¤ÎÎÞÁ£¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÐ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤â¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¼Çµï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ð¤¨¡¢¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢NAZE¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤êÈþ¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤â¤¦¿ÆÌÜÀþ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¼Çµï¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êTBS¶âÍË¥É¥é¥ÞÁ´¹ñÊüÁ÷¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈNAZE¤ËÌä¤¤¤«¤±¡£NAZE¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¡Ö¼Çµï¤â¡Ø¤¦¤á¤§¤Ê¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¡Ù¤È»×¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥¦¥ä¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¼Çµï¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é¼Çµï¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥æ¥¦¥ä¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤ÁNAZE¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¸½¾ì¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¡£¤«¤Ä¤ÆÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¶È³¦¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¸µ¡ÉÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¼å¾®·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸¤Ë¤è¤ëNAZE¤¬¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤ò±Û¤¨¤Æ¤È¤â¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤å«¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
