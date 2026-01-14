¾ã³²¤¢¤ë·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤Î·Ý½Ñ¡×Ìó160ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨»Ï¤Þ¤ë¡¡·§ËÜ»Ô
·§ËÜ¸©Æâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë·Ý½Ñ²È¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬·§ËÜ»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾ã³²¤¢¤ë·Ý½Ñ²È¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤Î·Ý½Ñ¡×Ìó160ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨»Ï¤Þ¤ë¡¡·§ËÜ»Ô
¼ù»éÇ´ÅÚ¤Çºî¤é¤ì¤¿¡¢²¹¤«¤µ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ë°î¤ì¤ë¡¢´³»Ù¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡£
¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥æー¥â¥é¥¹¤ÊÉ½¾ð¤Î¿Í·Á¡£
º£²ó¤Ç11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢Èþ½Ñ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤25¿Í¤¬¼«Í³¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¡¢Ìó160ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§»æ¤Ë0.1㎜¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ºÙ¤¤ÀÚ¤ê¤³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5Ç¯¤«¤±¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ ¤Á¤®¤ê³¨¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤òÉ½¸½¤·¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ä365¼ïÎà¤ÎÃÂÀ¸²Ö¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄåÌÌ©¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£