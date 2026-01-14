¥Ð¥¤¥¯¤Ç·Ù´±¤Ï¤Í¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¡¡ÂçºåÉÜ·Ù¡¢16ºÐ¹â¹»À¸ÂáÊá
¡¡¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹ÔÃæ¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤ëÃËÀ½äººÄ¹¡Ê44¡Ë¤ò¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï14Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºåÉÜ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È½äººÄ¹¤Ï·Ú½ý¡£¾¯Ç¯¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÌµÌÈµö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö·Ù»¡´±¤¬¤è¤±¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï12Æü¸á¸å5»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ºæ»ÔÆî¶èÈþÌÚÂ¿¾å¤ÎÉÜÆ»¤Ç¡¢Ää»ß¤òµá¤á¤ë½äººÄ¹¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Í¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥¤¥¯¤ò¾è¤ê¼Î¤Æ¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢13Æü¤ËÆîºæ½ð¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï¾¯Ç¯¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£