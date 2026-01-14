¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤Î³«ºÅÆüÄø¤òÈ¯É½¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡¡ºòÇ¯¤Ï¡È»äÀ¸³è¥È¡¼¥¯¡É¤â
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¡ÊDodgerFest¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£Æ±2·î1Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ä¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¡£Á°Ç¯¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿º¸¸ª¤Î·Ð²á¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤ä°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ï¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼Áª¼ê¤ä¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤Ê¤É¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¤É¤ó¤ÊÈëÏÃ¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£