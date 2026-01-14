ÃÏµå¤ÎÂçµ¤Ãæ¤ÎÎ³»Ò¡¢·î¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡¿ô½½²¯Ç¯Â³¤¯¸½¾Ý¤ÈÅ·Ê¸³Ø¼Ô
¡ÊCNN¡Ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÎ³»Ò¤¬ÂÀÍÛÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ±§Ãè¶õ´Ö¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¡¢¿ô½½²¯Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·îÌÌ¤ËÃåÃÏ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÎ³»Ò¤Ï·îÌÌ¤ÎÅÚ¾í¤Èº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ò¼õ¤±¡¢°ì¤Ä¤ÎÆæ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆæ¤È¤Ï¥¢¥Ý¥í·×²è¤¬·îÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ°Ê¹ßÈ¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢Åö³º¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¿å¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢ÃâÁÇ¤È¤¤¤Ã¤¿Êª¼Á¤Îº¯À×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
½é´ü¤Î¸¦µæ¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊª¼Á¤Î°ìÉô¤ÏÂÀÍÛ¤¬µ¯¸»¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2005Ç¯¡¢ÅìµþÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤½¤ì¤é¤¬¼ã¤¤ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÍ³Íè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¼¨º¶¡£Ìó37²¯Ç¯Á°¤Ë¼§¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÃÏµå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£Ãø¼Ô¤é¤Ï¡¢¼§¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ³»Ò¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ±§Ãè¤Ø¤ÎÊü½Ð¤¬º¤Æñ¤Þ¤¿¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·¸¦µæ¤Ï¤³¤ÎÁÛÄê¤òÊ¤¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¼§¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçµ¤Í³Íè¤ÎÎ³»Ò¤¬·î¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¥¿Ê¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£¤³¤Î°ÜÆ°¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏµå¤¬»ÀÁÇ¤äÃâÁÇ¤Ê¤É¤Î´øÈ¯À¥¬¥¹¤ò·îÌÌÅÚ¾í¤Ø¾ï¤Ë¶¡µë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¡£º£²ó¤Î¿·¸¦µæ¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥í¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³Ø¤ÎÊªÍý³Ø¡¦Å·Ê¸³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ï¤½¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö·î¤Ï¸¶»ÏÃÏµå¤Ø¤Î¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅö½é·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤ÈÄ¹¤¤´Ö¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤³¤¦¤·¤¿´øÈ¯ÀÊª¼Á¤Î½é´üÃÊ³¬¤Îº®¹ç¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡£Êª¼Á¤ÏÃÏµå¤«¤é·î¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±»á¤ÏÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö²æ¡¹¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢´øÈ¯ÀÊª¼Á¤Î¶¦Í¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£²¿½½²¯Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡×
·îÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÀÁÇ¤ä¿åÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍÍÑ¤Ê¸µÁÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢·îÃµºº¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö·îÃµºº¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·îÌÌ¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤¬¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¼«µë¼«Â·¿¤Î»ñ¸»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£ÃÏµå¤«¤é±¿ÈÂ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢·îÌÌ¤Î¥ì¥´¥ê¥¹¡ÊÉ½ÅÚ¡Ë¤Ë½èÍý¤ò»Ü¤·¤ÆÆÀ¤¿¿å¤«¤é¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤òÃê½Ð¤·¡¢Ç³ÎÁ¤òºî¤ëÊýË¡¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÂÀÍÛÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î¤Ø±¿¤Ð¤ì¤¿ÃâÁÇ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇ³ÎÁ¤Î¸¦µæ¤â¤¢¤ë¡£ÂÀÍÛÉ÷¤¬±¿¤ó¤À¤³¤¦¤·¤¿Êª¼Á¤ÏÅÚ¾í¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î»ñ¸»¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼ï¡¹¤Î³×¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡×µ®½Å¤Ê²½³ØÅªµÏ¿
¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¡¢Æó¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÂÀÍÛÉ÷¡ÊÂÀÍÛ¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¹âÂ®Î³»ÒÎ®¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¡¢ÃÏµå¼þ°Ï¤Ë¼§¾ì¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÂÀÍÛÉ÷¤¬¼å¤¯¡¢ÃÏµå¼þ°Ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¼§¾ì¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾õÂÖ¤À¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÂÀ¸Å¤È¸½Âå¤ÎÃÏµå¤Î¾õÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢¸½Âå¤ÎÃÏµå¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÃÏµåÂçµ¤¤Î°ìÉô¤ò·î¤Ø°ÜÁ÷¤¹¤ë¾å¤ÇºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö³º¤Î·ë²Ì¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç·îÌÌÅÚ¾í¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£
Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥Ý¥í14¹æ¤ª¤è¤Ó17¹æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·îÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¥í¥Á¥§¥¹¥¿¡¼Âç³ØÊªÍý³Ø¡¦Å·Ê¸³ØÉô¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡¢¥·¥å¥Ü¥ó¥«¡¼¡¦¥Ñ¥é¥Þ¥Ë¥Ã¥¯»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»á¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥Ð¥¤¥í¥á¥ó¥È¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ËÜ¸¦µæ¤ÎÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¡£
¡ÖÂÀÍÛÉ÷¤¬ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ËÎ®Æþ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤ËÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤¬Ï³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤Îº®¹çÊª¤Îº®¹çÈæÎ¨¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤É¤ÎÎ³»Ò¤¬ÂÀÍÛµ¯¸»¤Ç¤É¤ÎÎ³»Ò¤¬ÃÏµåµ¯¸»¤«¤ò¶èÊÌ¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¡×¡Ê¥Ñ¥é¥Þ¥Ë¥Ã¥¯»á¡Ë
ÃÏµå¤Î¼§¾ì¤Ï¡¢³°³Ë¤ÇÎ®Æ°¤¹¤ë±Õ¾õ¤ÎÅ´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ÎÆ°¤¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÅÅÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¼§¾ì¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë±ó¤¯¤Þ¤Ç±ä¤Ó¡¢ÂÀÍÛÉ÷¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¤½¤é¤¹¥·¡¼¥ë¥É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥ë¥É¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÀÍÛÉ÷¤¬ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤ò¿¯¿©¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¼§¾ì¤¬ÂÀÍÛÉ÷¤ÈÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¼§µ¤·÷¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Êý¤¬°µ½Ì¤µ¤ìÄ¹¤¤Èø¤ò»ý¤Ä×ÂÀ±¡Ê¤¹¤¤¤»¤¤¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤À¡£ÂÀÍÛÉ÷¤ÎÎ³»Ò¤¬¼§µ¤·÷¤Î¶ËÉÕ¶á¤Î¼§µ¤Àþ¤Ë±è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥í¥é¡ÊËÌ¶Ë¸÷¡¦Æî¶Ë¸÷¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼§µ¤·÷¤Î·Á¾õ¤ÏÂÀÍÛÉ÷¤¬ÃÏµåÂçµ¤¤Î°ìÉôÎ³»Ò¤òÇí¤®¼è¤ê¡¢±§Ãè¤ØÆ³¤¯ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èó¼§²½¾õÂÖ¡ÊÂÀ¸Å¤ÎÃÏµå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏµåÂçµ¤¤¬·î¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼§¾ì¤¬½ã¿è¤ÊÊÝ¸îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢¼§¾ì¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤¬ÃÏµå¤ÎÂçµ¤¤òÂ¿¾¯ËÄÄ¥¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÂÀÍÛÉ÷¤ÎÂçµ¤¤Ø¤Î¿¯Æþ¤¬¾¯¤·ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂèÆó¤Ë¡¢·î¤¬µ°Æ»¾å¤ÎËþ·î¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëºÝ¡¢¡Ø¼§µ¤·÷ÈøÉô¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÎ°è¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç¤Ï¼§¾ì¤¬³«¤¤¤¿ÄÌÏ©¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿Âçµ¤Êª¼Á¤¬·î¤Ø¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ÐÏ©¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¡Ë
·î¤ÏËè·î¿ôÆü´Ö¡¢¼§µ¤·÷ÈøÉô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡£ÃÏµå¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤¿Î³»Ò¤Ï¡¢·îÌÌ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤ÈÅÚ¾í¤ËËäË×¤¹¤ë¡£·î¤Ë¤ÏÎ³»Ò¤òÁË¤àÂçµ¤¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î·î¤ÈÃÏµå¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ÎÎò»Ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¸¦µæ¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·î¤ÎÅÚ¾í¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏµå¤ÎÂÀ¸Å¤ÎÂçµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤Ê²½³ØÅªµÏ¿¤â¤·¤¯¤Ï¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âçµ¤¤ÎÁÈÀ®¤ÏÃÏµå»Ë¤Î°Û¤Ê¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿¤Î¿Ê²½¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²Ê¡¢±§ÃèÃÏµå²Ê³ØÀì¹¶¤Î»ûÅÄ·òÂÀÏº¶µ¼ø¤Ï¡¢¼«¿È¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤¬ÍýÏÀÅª¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£»ûÅÄ»á¤¬¼çÆ³¤·¤¿17Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÍÛÉ÷¤ÈÃÏµå¤Î¼§¾ì¤¬»ÀÁÇ¤ò·î¤Ë±¿¤ó¤À»ÅÁÈ¤ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ïº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»ûÅÄ»á¤¬ÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏµå¤È·î¤¬·ÁÀ®°ÊÍèÊªÍýÅª¤Ë¶¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤È¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î·î¤Îð¨ÀÐ¡Ê¤¤¤ó¤»¤¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯¸«ÊÂ¤Ó¤ËÂÀÍÛÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏµå¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤ëÎ³»Ò¤ÎÎ®¤ì¤Î´ÑÂ¬¤Ï¤³¤ì¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÎ¾Å·ÂÎ¤Ï²½³ØÅª¤Ë¤âÁê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°ì¼ï¤ÎÊª¼Á¤Î¸ò´¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»á¤ÏÀâÌÀ¡£Åö³º¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤òÊñ³çÅª¤ËÏÀ¤¸¤¿ÅÀ¤ÇÈó¾ï¤Ë»É·ãÅª¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÂç³Ø¤Î¾åµé¸¦µæ°÷¥·¥á¥ª¥ó¡¦¥Ð¡¼¥Ð¡¼»á¡ÊËÜ¸¦µæ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï»þµ¹¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£20Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌµ¿Í·îÃµººµ¡¡ÖÕÃÕ®¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¬¡Ë5¹æ¡×¤¬Ç¯Âå¤Î¿·¤·¤¤·îÌÌÅÚ¾í¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¿·¤¿¤ËºÎ¼è¡£¤µ¤é¤Ë24Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÕÃÕ®6¹æ¡×¤¬·î¤ÎÎ¢Â¦¤Ç½é¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¥Ð¡¼¥Ð¡¼»á¤Ï¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤¬º£¸åÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë·îÃµººµ¡¤Ë¤è¤ëÃµºº·ë²Ì¤Î²ò¼á¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃµººµ¡¤Ï¡¢·îÌÌ¥ì¥´¥ê¥¹Ãæ¤Î´øÈ¯À¸µÁÇ¤òÄ¾ÀÜÂ¬Äê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¡£